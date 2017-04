(fair-NEWS)

Die neue deutsche Charterfluggesellschaft AZUR air, hat offiziell den ersten eigenen Schalter am Flughafen Düsseldorf eingeweiht. Auf der Abflugebene im Terminal C können sich in Zukunft die Gäste der Airline über ihren Flug informieren. Der Schalter wird als Anlaufstelle für Anfragen der Passagiere zu ihren Flügen dienen.„Wir freuen uns sehr, dass wir den ersten Anlaufpunkt am Düsseldorf Airport einweihen können. Da wir unseren Hauptsitz in Düsseldorf haben, ist es uns wichtig hier besondere Präsenz zu zeigen. Wir glauben, dass es gerade in der heutigen Zeit wieder wichtiger wird, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, um unseren Passagieren das nötige Vertrauen direkt von Anfang an zu vermitteln“, sagt ein Mitglied des AZUR air Teams.Im Frühjahr 2016 wurde AZUR air in das Handelsregister eingetragen. Derzeit koordiniert das Team die letzten Details der Betriebsgenehmigung (AOC) beim Luftfahrt Bundesamt. Die Vorbereitungen von Technik sowie Crew am Basisstandort Düsseldorf sind nahezu erledigt und alles startklar für den Jungfernflug ab DUS.Im Sommerflugplan werden die beliebten Badedestinationen in Spanien (Mallorca), Ägypten, Türkei, Griechenland sowie die Langstreckendestination Punta Cana in der Dominikanischen Republik angeflogen.



Bildinformation: AZUR air mit eigenem Schalter am Flughafen Düsseldorf