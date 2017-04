(fair-NEWS)

Die neue deutsche Charterfluggesellschaft AZUR air hat offiziell ihren ersten Schalter am Flughafen Düsseldorf eingeweiht. Auf der Abflugebene im Terminal C können sich in Zukunft die Gäste des neuen deutschen Pauschalreiseveranstalters Anex Tour über ihren Flug informieren. Der Schalter wird als Anlaufstelle für Anfragen der Passagiere zu ihren Flügen dienen.„Wir als Reiseveranstalter schätzen es sehr, dass unser Partner AZUR air den Reisenden am Airport Düsseldorf einen festen Anlaufpunkt in Form eines eigenen Schalters bietet. Bei Fragen rund um den Flug ist das eigene Personal der Airline ein vom Kunden geschätzter Ansprechpartner, dies schafft Vertrauen und entlastet die Reisebüros von telefonischen Fragen kurz vor dem Abflug“, sagt Carsten Burgmann, Direktor Vertrieb Anex Tour.Im Frühjahr 2016 wurde AZUR air in das Handelsregister eingetragen. Derzeit koordiniert das Team die letzten Details der Betriebsgenehmigung (AOC) beim Luftfahrt Bundesamt. Die Vorbereitungen von Technik sowie Crew am Basisstandort Düsseldorf sind nahezu abgeschlossen und für den Jungfernflug ab dem Flughafen Düsseldorf (DUS) ist alles startklar.Zum Sommerflugplan startet die AZUR air mit Flügen zu beliebten Badedestinationen in Spanien (Mallorca), Ägypten, Türkei, Griechenland sowie zu der Langstreckendestination Punta Cana in der Dominikanischen Republik.



Bildinformation: Carsten Burgmann (Direktor Vertrieb) von Anex Tour freut sich über Einweihung des AZUR air Schalters am Airport Düsseldorf