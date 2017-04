Atout France beauftragt global communication experts mit PR-Arbeit für Paris und seine Region

(fair-NEWS)

Die Frankfurter PR-Agentur global communication experts (GCE) verantwortet ab sofort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Paris Tourismus- und Kongressbüro sowie für Visit Paris Region. GCE wird Hand in Hand mit Atout France, der französischen Zentrale für Tourismus mit Sitz in Frankfurt, zusammenarbeiten und die Hauptstadt Frankreichs sowie die Region Île-de-France mit gezielten PR-Maßnahmen, Pressereisen sowie der Kontaktpflege zu Journalisten in Deutschland unterstützen.Im Herzen Frankreichs gelegen, gehört Paris weltweit zu den beliebtesten Metropolen und zieht jährlich Millionen von Touristen an – nicht zuletzt wegen Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm, dem Wahrzeichen der Stadt. Doch Paris hält weitaus mehr bereit: Eine echte Alternative zum klassischen Besuch des Louvre bietet das Fragonard Musée du Parfum unweit des Boulevard Haussmann. Besucher gewinnen einen Einblick in die faszinierende Geschichte des Unternehmens und erfahren Wissenswertes rund um den Herstellungsprozess von Parfum. Das nahegelegene Musée de Grevin beherbergt Wachsfiguren aus den Bereichen Geschichte, Film und Fernsehen sowie Sport. Kunst-Liebhabern wird die Fondation Louis Vuitton ans Herz gelegt. Allein die beeindruckende Architektur aus Glas – zwölf Jahre hat es gebraucht, um diese zu errichten – ist sehenswert. Nur wenige Schritte vom Jardin d’Acclimatation entfernt, kommen Besucher hier während Dauer- und Wechselausstellungen in den Genuss zeitgenössischer Kunst.Das 1971 gegründete Pariser Fremdenverkehrsbüro, das aus einer gemeinsamen Initiative der Stadt Paris und der Industrie- und Handelskammer entstand, empfängt Reisende das ganze Jahr über in fünf Empfangsbüros. Das sprachversierte Personal steht Touristen mit allen nötigen Informationen zu Unterkünften, Transportmitteln sowie Kultur- und Freizeitangeboten beratend zur Seite.Die Region Paris Île-de-France gehört zu den meistbesuchten touristischen Regionen der Welt. Als ganzjährige Destination für Zielgruppen jeden Alters ist sie bekannt für ihren kulturellen Reichtum sowie ihre naturschönen Landschaften und bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten – insbesondere kurze Städtereisen stehen bei Besuchern hoch im Kurs. Für Aktivurlauber lohnt es sich, die Landschaftsvielfalt per Rad auf 13 verschiedenen Routen zu erkunden. Junge Leute zieht es während Rock en Seine vermehrt in die Region: Zum Staraufgebot des jährlich im August stattfindenden Festivals gehören international bekannte Bands wie Cypress Hill und Franz Ferdinand.Christian Kergal, Direktor von Atout France, über die Zusammenarbeit: „Die Stadt Paris und ihre Region gewinnen wieder das Vertrauen der Reisenden, nur die Deutschen sind noch zurückhaltend und reisen weniger nach Paris als früher. Dem Urteil einer Mehrheit von Profis aus dem Tourismus und der Hotellerie zufolge kann die Destination Paris in den ersten drei Monaten von 2017 einen klaren Anstieg von Gästen aus dem Ausland verzeichnen – dieser Aufwärtstrend stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Die Deutschen rangieren in den Top Fünf der internationalen Ankünfte allerdings hinter den Briten, Amerikanern, Italienern und Spaniern. Gemeinsam mit GCE als Agentur, die sich während eines Auswahlverfahrens im März durchgesetzt hat, möchten wir den Deutschen Paris wieder schmackhaft machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, deutschen Reisenden Lust zu machen, Paris und die Île-de-France neu zu entdecken – ein Ziel, das sich unter ständigem Wandel befindet.“Dorothea Hohn, Geschäftsführerin von GCE: „Die Stadt der Liebe, die Stadt der Mode: Es gibt viele Namen für eine der wohl schönsten Metropolen der Welt – und ich freue mich daher ganz besonders, Paris und die Region Île-de-France zu unseren Neukunden zählen zu dürfen. Mit unserer Kompetenz in allen Belangen rund um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden wir Atout France unterstützend zur Seite stehen und gemeinsam die anvisierten Ziele realisieren.“



