Reiseziel Usbekistan

Die Internationale Reisemesse „Welt des Urlaubs – 2017“ ist eines der wichtigsten Ereignisse in Usbekistan. Die Reisemesse wird vom Staatlichen Komitee für die Entwicklung des Tourismus der Republik Usbekistan organisiert.Am 13. und 14. April öffnet in Taschkent die 5. Internationale usbekische Reisemesse „Welt des Urlaubs – 2017“ ihre Pforten. Diese Ausstellung bietet neue Trends, moderne Technologien, neue, inspirierende Ideen und Angebote der Tourismusbranche Usbekistans an.Traditionell wird die Messe Anfang des Frühlings- und der Sommersaison durchgeführt. Dies ermöglicht, sowohl den teilnehmenden Unternehmen als auch den Besuchern, auf dem touristischen Markt deutlich zu orientieren. Dieses Jahr wird das nationale Pavillon reicher und bunter präsentiert. Hier werden alle Regionen des Landes auf einen Blick zu sehen sein: die attraktivsten Orte in Usbekistan, neue Produkte, Fotos und Broschüren. Reisefans werden neue Routen und Ziele von Reiseveranstaltern und Agenturen entdecken und auf komfortable und erlebnisreiche Weise diese Orte kennen lernen.In diesem Jahr werden mit einer Reihe von Präsentationen und Multivisionsshows der thailändischen Aussteller Hochzeitszeremonien, die neuen touristischen Produkte vorstellen werden, schicken Sie schon jetzt auf Reisen im Land der tausenden Lächeln.Faszinierende Reisen ins Herz von Luxus und Reichtum an heißen östlichen Ländern präsentieren Reiseveranstalter aus der Türkei, Ägypten, Malaysia. Spa-Einrichtungen der Tschechischen Republik, Aserbaidschan und Russland bieten für Kinder und Erwachsene professionelle Beratung über die Erholung, Behandlung und Rehabilitation an.Zum ersten Mal werden an der Ausstellung die Vertreter der chinesischen Reisebüros («International Travel Service») teilnehmen, die zum Urlaub in das bewundernswerte und geheimnisvolle Land mit ungewöhnlicher Geschichte einladen.Laut Veranstalter, ist die Ausstellung in erster Linie ein Geschäftsereignis. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet das Tashkent Food Festival. Gäste und Besucher können sich schon auf eine spannende Unterhaltung und Verkostung von nationalen Gerichten freuen.Die Internationale usbekische Reisemesse ist ein bedeutendes Ereignis und eine Plattform für die geschäftliche Kommunikation.



Bildinformation: Willkommen in Usbekistan