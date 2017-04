(fair-NEWS)

Withourbaby.com, hat das erste Direktbuchungsportal für Kinderbetreuung auf dem deutschen Markt gelauncht. Withourbaby.com möchte so Kinderbetreuung für alle einfach und schnell zugänglich machen. Babysitter können auf dem Portal einfach online mit ein paar Klicks gebucht werden.Das erspart Eltern einiges, vor allem wenn sie schnell einen Babysitter suchen. Denn die meisten Online Angebot bisher arbeiten mit Abos, bei denen Eltern lediglich Kontaktdetails der Babysitter einsehen können und dann selbst eine Kinderbetreuung offline auswählen und engagieren müssen. Das ist aber häufig ein längerer Prozess und klappt nicht für den nächstmöglichen Termin.Auch wenn die Buchung unkompliziert ist machen wir keine Kompromisse bei der Qualität der Babysitter und ihrem Background, sagt Sonja Uhl, CMO und Co-Founder von withourbaby.com. Wir unterziehen alle unsere Kinderbetreuer einem eingehenden Background Check und überprüfen ihre Service Qualität beim Babysitting. Nur wenn die Kinderbetreuer unseren Qualitätskriterien standhalten können, werden sie in unsere Babysitterliste aufgenommen.Die Buchung über das Portal withourbaby.com ist definitiv besser organisiert und sicherer als einfach einen Babysitter aus der Nachbarschaft oder über Facebook zu organisieren. Denn schließlich hat das Portal vorher die Identität des Babysitters und seine Referenzen und Zeugnisse überprüft und kann deshalb besser einschätzen, ob der/diejenige in der Lage ist, Kinder zu betreuen.Ein weiterer Punkt ist, das über die Online Buchung Babysitting aus der Schwarzarbeit in die Legalität gebracht wird. Denn withourbaby.com stellt für jede Stunde Babysittings eine Rechnung aus. Damit können Privatpersonen und Unternehmen Kinderbetreuung steuerlich bis zu 4000, - Euro pro Jahr absetzen und somit die Vorteile in Anspruch nehmen, die der deutsche Staat Familien mit Kindern einräumt.



Bildinformation: Withourbaby.com launcht das erste Online Direktbuchungsportal für Kinderbetreuung