Eine Handvoll Gürtel braucht der Mann

Eines der wichtigsten Stilelemente in der Kleidung des Mannes ist der Gürtel. „Er spricht Bände und sagt damit nicht zuletzt sehr viel über den Charakter und die Persönlichkeit des Trägers aus“, sagt die Stilexpertin Sonja Grau. Das Wertschätzen des Accessoires ist daher von ausgesprochener Wichtigkeit.Muss MANN Gürtel tragen?Ja. Der Gürtel gehört zu nahezu einem jeden Outfit des Mannes. Er gilt generell als unverzichtbar. Dabei ist es einerlei, ob der Träger seinen Gürtel zum Business- oder Freizeitoutfit trägt.Wieviele Gürtel sollte MANN im Kleiderschrank haben?Als grober Richtwert ist „eine Handvoll“ zu nennen. Dies ist zum Einen wichtig, damit man ein paar unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten abdecken kann. Zum Anderen aber auch, dass man durch den Wechsel der Gürtel eine gleichmässige Abnutzung und damit längere Freude an allen Exemplaren hat.Für welches Material sollte sich der Träger entscheiden?Generell für Leder. Dabei ist es einerlei, ob es sich um Velour- oder Glattleder handelt. Auch bezüglich der Lederarten/-prägungen bleibt es dem Träger überlassen, für welche Varianten er sich entscheidet. Kunstleder ist nicht zu empfehlen! Andere Materialien, wie dies z. B. auch Textil oder ein Leder-Textil-Mix sein können, können durchaus stilvolle modische Begleiter des Mannes sein.Welche Farben sind ein Muss?Auf alle Fälle sollten es schwarz, braun und blau sein. Ergänzend wären grau, cognacbraun und weiß an zudenken. Damit hätte man eine gute Basis, welche jederzeit nach Lust und Laune durch alle sich auf dem Markt befindlichen Farben ausgeweitet werden kann.Dürfen die Gürtel unterschiedliche Breiten haben?Generell sollten sie dies sogar haben - denn nur so kann man stilvoll flexibel reagieren. In der Regel hängt dies aber davon ab, ob der Träger unterschiedliche Hosenmodelle im Kleiderschrank hat oder nicht. Die unterschiedlichen Gürtelbreiten müssen letztendlich in die Gürtelschlaufen am Hosenbund passen. Beim Kauf von Gürtel ist es daher ratsam, vorher einen Blick in seinen Kleiderschrank zu werfen.Welche Gürtelschließe sollte es sein?Sie sollte auf alle Fälle nicht zu klein und nicht zu groß sein, sondern mit der Statur des Trägers stimmig einher gehen. Eine kleine, zierliche Gürtelschließe würde z. B. an einem korpulenten, kräftigen Träger untergehen. Eine große, wuchtige Gürtelschließe könnte einen Träger von zarter, schmächtiger Statur nahezu „erschlagen“. Generell ist es kein Fehler, zwischen unterschiedlichen Gürtel mit unterschiedlichen Gürtelschließen wechseln zu können. In der Regel ist man dann auch dafür gerüstet, auf eine klassische, elegante oder sportliche sowie auch ausgefallene Gürtelvariante für sein Outfit zurückzugreifen.Welche Farbe sollte die Gürtelschließe haben?Ob die Gürtelschließe z. B. gold oder silber, glänzend oder matt ist, über zusätzliche Details wie z. B. Stickereien verfügt, das ist eine Sache der Vorlieben und des modischen Geschmackes eines jeden einzelnen Trägers. Die Ausstrahlung sollte am Ende authentisch und stilvoll sein - dann befindet man sich auf der richtigen Seite.Welche Länge sollte der Gürtel haben?Er sollte nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Der Gürtel sollte nicht über zu wenig und nicht über zu viele Löcher verfügen. Ein abstehendes oder herunterhängendes Gürtelende ist nicht stilvoll.Muss der Gürtel dasselbe Leder und dieselbe Farbe wie der Schuh haben?Nein, dies ist nicht zwingend notwendig - auch wenn viele Männer dieser Auffassung gerade im Business-Alltag sind. Wenn das Outfit zum Träger passt, dann wird auch mit einem gekonnten Farb-/Materialmix generell ein stilvoll, positiv bleibender Auftritt gewährt sein.Wieviel sollte man in einen guten Gürtel investieren?Diese Entscheidung liegt einzig und alleine beim Träger. Ein besonderes Augenmerk sollte er aber auf das Material und die Verarbeitung legen. Ergattert man einen Gürtel z. B. im Sale kann es gelingen ein Modell mit allen Qualitätsmerkmalen zu einem tollen Preis zu bekommen. Man sollte in diesem Falle auch nicht zögern, ihn zu kaufen.Kann man einen Gürtel schenken?Ja, durchaus. Ein Gürtel ist ein ganz individuelles Geschenk, welches den Beschenkten durch viele Lebenslagen begleiten kann und sogar das Potential hat, weiter vererbt werden zu können.Foto: Sonja Grau im Gespräch mit dem Spezialisten für Luxusimmobilien Rolf Leubezur Person Sonja Grau:Sonja Grau verfügt als Mode- und Stilexpertin über eine jahrzehntelange Erfahrung und damit einen wertvollen Wissensschatz, welcher nationale sowie internationale Anerkennung genießt. Sie weiß, woher die Modetrends kommen, wie sie sich entwickeln und verändern werden. Durch vielzählige Reportagen in Funk und Fernsehen wurde sie mehr und mehr in den Fokus gestellt. So war sie bereits mit Fernsehteams des ZDF „hallo deutschland“, RTL, SWR, VOX, u.v.m. unterwegs und ist gern gesehener Live-Gast im Fernsehen – z. B. im SWR „Landesschau Baden-Württemberg“. Große Tageszeitungen, Wirtschafts- und Lifestyle Magazine sowie die Deutsche Presseagentur greifen gerne bei aktuellen Fashion-Themen auf den Erfahrungsschatz der Personal-Shopperin zurück. Junge Menschen unterstützt die Zeitmanagerin bei der erfolgreichen Abwicklung von Projekten, wenn es ihre Zeit erlaubt. So unterstützte sie u. a. bereits Jugendprojekte der FAZ, Volontäre der Journalistenschule in München und half einer Diplomantin bei ihrer Diplomarbeit zum Thema Hüte.Achtzig Prozent des Kundenklientel der Personal-Shopperin besteht aus in der Öffentlichkeit stehenden Personen oder Geschäftsleuten (aus Film und Fernsehen, Wirtschaft, Politik, Sport, ….), die immer gut gekleidet sein müssen, denen jedoch die Zeit fehlt, die für sie passende Kleidung zu suchen.„Die Disziplin – wissen was einem steht – erfordert Zeit, Übung und Erfahrung!“ Sonja Grau beherrscht diese Disziplin in vollem Umfang und ist damit ihren Kunden der verlässliche Geschäftspartner wenn es darum geht, auch unter Zeitmangel das passende Outfit zu finden. Sonja Grau berät frei und unabhängig von Marken/Labels. Dabei legt die Personal-Shopperin ihr ganz besonderes Augenmerk darauf, ihrem Credo „Akzentuierung der Persönlichkeit“ gerecht zu werden. „Sehr oft wird das Kleidungsstück, nach welchem mein Kunde niemals selbst gegriffen hätte, zu einem seiner Lieblingsteile“, so der fashion-style-creator.Das Markenzeichen der Personal-Shopperin ist der Hut. Ihre Hutmodelle werden vom weltbekannten Hutmodisten und Exzentriker Philip Treacy aus London, der u.a. auch das britische Königshaus mit seinen Hutkreationen erfreut, kreiert.Agentur Sonja Grau, Paradiesgasse 2, 89073 Ulm, Tel: 0049-731/44769, Fax: 0049-731/2074699, mobil: 0049-160-7137778, email: sonjagrau@t-online.de, Internet: www.sonjagrau.de



