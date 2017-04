(fair-NEWS)

Swing Patrol kommt nach Charlottenburg!Swing Tanz Probestunde + Tanzabend mit LivemusikMontag 17.04.2017Beginn: 19:00 UhrEintritt freiAb 18.04.17 wird die Kultur des Swing Tanzens auch in Charlottenburg gefördert. Mit wöchentlichen Beginner-Klassen, Dienstags um 18.30 Uhr im tollen Eventort "ART Stalker" in der Kaiser-Friedrich-Str. 67, wird auch in dieser Gegend bald kein Fuß mehr still stehen können.Weitere Informationen: www.swingpatrolberlin.com/sp-stuttgarter-platz.html Um allen Interessierten schon einmal Einblick in die Welt des Swing Tanzens zu geben, wird es am 17.04. um 19:00 Uhr eine kostenlose Probestunde mit einem anschließenden Tanzabend mit swingender Live Musik geben.Wir freuen uns auf alle!ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Swing Patrol kommt nach Charlottenburg!