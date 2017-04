(fair-NEWS)

Dienstag 18.04.2017Swing Patrol jetzt auch in Charlottenburg!Beginn: 18:30 Uhr1 Stunde Unterricht kostet 10,- € / ermäßigt 8,- €Ab der 2. Klasse am gleichen Tag, zahlt ihr nur 50 % von diesem PreisAb 18.04.17 wird die Kultur des Swing Tanzens auch in Charlottenburg gefördert. Mit wöchentlichen Beginner-Klassen, Dienstags um 18.30 Uhr im tollen Eventort "ART Stalker" in der Kaiser-Friedrich-Str. 67, wird auch in dieser Gegend bald kein Fuß mehr still stehen können.Level 1 - Basics, Basics, Basics (Grundlagen)18.30 Uhr* Einstieg jederzeit ohne Anmeldung* Teilnahme auch ohne Partner* Noch nie einen Schritt gemacht? Kein Problem jede & jeder ist jederzeit willkommen!Level 1.5 - Moves & Rhythm & Basics plus19.30 Uhr* Offene Klassen* Teilnahme auch ohne Partner* Teilnehmen kann man wenn man die Basics bereits gemacht hat, oder wenn man sich in der Level 1 Klasse vorher sehr wohl gefühlt hat.* Unterrichtet werden coole Moves und RhythmusvariationenWeitere Informationen: www.swingpatrolberlin.com/sp-stuttgarter-platz.html Wir freuen uns auf alle!ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Swing Patrol der Tanzkurs in Charlottenburg!