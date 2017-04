Der erste Online Kongress zum Verlieben

(fair-NEWS)

Wer auf Partnersuche ist, sich verlieben oder sogar die große Liebe finden möchte, ist beim Verliebenkongress genau richtig. In kostenfreien Interviews geben 20 Experten Praxis-Tipps, Lösungen und Wissen an die Teilnehmer weiter, wie die Partnersuche heutzutage aktiv und vor allem individuell, effektiv gestaltet werden kann.Über den Verliebenkongress und die ExpertenZum ersten Mal gibt es in diesem Frühjahr vom 19. bis zum 24. Mai einen Online Kongress zum Thema Verlieben und Partnersuche. An insgesamt 6 Kongresstagen teilen 20 Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr Wissen mit den Kongressteilnehmern. Neben bereits aufgezeichnete Interviews mit den Experten gibt es beim Kongress viele Live-Gespräche zu sehen. Dort geben die Experten direkt umsetzbare Tipps und Ideen an die Kongressteilnehmer weiter. Zudem können die Teilnehmer im Live-Chat ihre Fragen an die Experten stellen, die direkt beantwortet werden.Unter den Experten sind namhafte Autoren, Single-Coaches, Flirtcoaches, Trainer und Speaker:• Nina Deißler• Dirk W. Eilert• Michael Mary• Christian Thiel• Christian Rieken• Knut Bauer• Matthias Schwehm• Florian Höper• Bettina Dahlhaus• Rosemarie Ballmer• Verena Lauer• Susi Bartmann• Izabela Janssen• Frauke Hamann• Anja-Martina Bürk-Deharde und Axel Bürk• Dana und André Dietrich• Dr. Stefan Woinoff• Aron Mahari• Dominik BartlDer Online Kongress ist für alle, die aktiv ihre Partnersuche selbst gestalten und verändern und aus der Vielfalt der Möglichkeiten online wie offline den für sich passenden Weg finden möchten!Verliebenkongress – Ablauf und AnmeldungDie Anmeldung erfolgt unverbindlich und kostenfrei ganz einfach auf der Kongress-Homepage über die Eintragung des Namens und einer aktiven Mailadresse. Mit den persönlichen Zugangsdaten können die Interviews und Gespräche während der Kongresszeit verfolgt werden. Jeden Kongresstag gibt es das aktuelle Tagesprogramm und Infos zum Kongress und den Experten per Mail ins Postfach.Der Online Kongress kann bequem von zu Hause online oder von mobilen Geräten aus verfolgt werden. Die Interviews sind zu bestimmten Zeiten während des Kongresses kostenfrei anzusehen. Die Mehrzahl der Interviews wird live geführt und die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, ihre Fragen im Chat an die Experten zu stellen und bekommen diese direkt beantwortet. Für alle, die den Kongress nicht mitverfolgen können oder sich das geballte Wissen individuell ansehen möchten, ist nach dem Kongress auch ein digitales Kongresspaket käuflich zu erwerben. Alle geführten Interviews plus Bonusmaterialien der einzelnen Experten sind mit dem Kauf des Kongresspakets individuell und jederzeit online abrufbar.Über die Veranstalter und die Geschichte hinter dem VerliebenkongressVeranstaltet wird der „Verliebenkongress“ von dem Duo und Ehepaar 2Macha, Magdalena und Andreas Hacklinger, die bereits Ende letzten Jahres ihren gemeinsamen Schritt ins Online Business mit ihrem ersten Online Kongress „Macha2016-Mach den Anfang!“ gemacht haben.Beide wollen andere Menschen und langfristig Paare oder Duos dabei unterstützen und begleiten, in beruflichen oder privaten Vorhaben die ersten (gemeinsamen) Schritte und Anfänge zu machen.Magdalena und Andreas Hacklinger haben sich über eine Partnerbörse im Internet kennen und lieben gelernt. Es ist somit Teil ihrer Liebesgeschichte und sie wünschen sich, dass noch viel mehr Menschen ihrem Wunschpartner begegnen und auch ihr Liebesglück finden.Da die Veranstalter für „Den Anfang machen“, wie man die ersten Schritte macht und auch weiter dranbleibt stehen, geht es auch bei ihrem 2. Online Kongress genau darum. Auch in der Liebe gibt es ein Anfangen und Beide wünschen sich, dass noch viel mehr Menschen den Anfang in der Liebe machen, aktiv ihren Weg finden und gehen, um ihren Wunschpartner zu treffen.



Bildinformation: Experten vom Verliebenkongress