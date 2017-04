Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Live Konzert im ART Stalker

(fair-NEWS) Samstag 22.04.2017



SILBERHAMMER



Schlager - hart und sexy



Beginn: 20:00 Uhr



Ticket 5,00 € / Studenten 3,- €



Schlager – nur hart und sexy muss er sein. Dafür werden hauptsächlich Songs aus den 70er-Jahren durch den bandeigenen SILBERHAMMER-Wolf gedreht. Heraus kommt dieser unerbittliche Schlager-Rock, dieser charmante Kuss vom SILBERHAMMER. Serviert werden Songs von Udo Jürgens, Heino, Katja Ebstein und anderen üblichen Verdächtigen.



Inzwischen zum Trio mutiert, lautet jetzt die Devise :



WIR ERREICHEN NUN DAS OPTIMUM



DURCH REDUKTION AUF’S MAXIMUM



SILBERHAMMER – die härteste Versuchung, seit es Schlager gibt.



www.silberhammer.de



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: SILBERHAMMER Schlager - hart und sexy

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«SILBERHAMMER: Schlager - hart und sexy»

Kaiser-Friedrich-Str. 6710627 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30 220 529 60