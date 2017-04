Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Public Viewing in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS) Eurovision Songcontest 2017 - 2. HALBFINALE



Public Viewing



Eintritt frei



Donnerstag 11.05.2017



Einlass 18:00 Uhr / Beginn 21 Uhr



Die Liste + Videos:



www.eurovision.de/teilnehmer/index.html



Bildinformation: Public Viewing im ART Stalker

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«Eurovision Songcontest 2017 - 2. HALBFINALE»

Kaiser-Friedrich-Str. 6710627 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30 220 529 60Jennifer SprußART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de Permanenter Link zur Pressemitteilung