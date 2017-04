"Atempause". Mit Beate Sarrazin (Schauspiel) und Jochen Jasner (Gitarre, Gesang)

(fair-NEWS)

Das Thema des Stücks "Atempause" ist ganz alltäglich und doch sehr persönlich. In ihrer Inszenierung stellt die Schauspielerin Beate Sarrazin einen Tag im öffentlichen Nahverkehr dar und, anhand von Spielszenen und Gedichten, die gleichzeitige Wanderung durch das Leben eines Menschen.„Atempause - Augenblick, bleib stehen, denn du bist schön.Zwischen vorbeirasenden Autos, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, beim Warten auf Züge... / Manchmal öffnen sich Zeitspalten, die voller Sehnsüchte sind, in denen wir uns selbst begegnen. / Unerwartete Atempausen mit schöpferischen Zauberkräften: / Stimmungen, Musik, Gedichte... All das, was uns ans Herz wächst.“ (Beate Sarrazin)Der Sänger und Gitarrist Jochen Jasner erzählt in dieser Performance mit seinen Liedern und der Gitarre schöne und bewegende Geschichten, die von Paris bis nach Buenos Aires führen. Der klassisch ausgebildete Musiker beschreibt sich selbst als „Kammermusiker mit überwiegend lateinamerikanischem und mediterranem Repertoire“. Er begeistert seine Zuhörer, wenn er mit Leidenschaft ausgewählte Standards, aber auch unbekanntere Lieder vorstellt – in all ihrer stilistischen Vielfalt, Vitalität und Poesie.Wann? Samstag, den 13.05.2017, Beginn: 20:00 UhrWo? Theater Anderswo, Naheweg 25, 40699 Erkrath, Tel.: 01787867782Infos: www.beatesarrazin.de



Bildinformation: Sarrazin_Theater Anderswo