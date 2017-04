Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) tritt mit einer Landesliste und 15 Direktkandidaturen zur Landtagswahl in NRW an

Pressemitteilung von ÖDP NRW

(fair-NEWS) (Düsseldorf/Münster) - Die Ökologisch- Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen tritt mit einer Landesliste mit 15 Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl in NRW an.



Es kandidieren:



1. Benjamin Jäger; Bochum



2. Stefan Volpert; Lennestadt



3. Nico Riedemann; Aachen



4. Lars Beer; Niederkassel



5. Martin Schauerte; Windeck



6. Wolfgang Seemann; Bad Driburg



7. Petra Flemming-Schmidt; Bad Driburg



8. Christina Flora Aldenhoven; Wetter (Ruhr)



9. Markus Stamm; Bottrop



10. Franz Pohlmann; Münster



11. Claudius Bartsch; Lüdenscheid



12. Ulrike Pohlmann; Münster



13. Dr. Jörg Hucklenbroich; Wermelskirchen



14. Jürgen Heer; Siegen



15. Heinz Boden; Leverkusen



16. Sabine Lippmann; Mechernich



Für die ÖDP wurden 15 Direktkandidaturen zugelassen. Es kandidieren:



Nico Riedemann; Wahlkreis 1 - Aachen I



Johannes Stirnberg; Wahlkreis 2 - Aachen II



Guido Hinz; Wahlkreis 3 - Aachen III



Dieter Brockmann; Wahlkreis 4 - Aachen IV



Rüdiger-René Keune; Wahlkreis 17 - Köln V



Johannes Bombeck; Wahlkreis 76 - Bottrop



Franz Pohlmann; Wahlkreis 84 - Münster I



Michael Krapp; Wahlkreis 85 - Münster II



Wolfgang Seemann; Wahlkreis 102 - Höxter



Claudius Bartsch; Wahlkreis 123 - Märkischer Kreis III



Bernd Schmid; Wahlkreis 124 - Hochsauerlandkreis I



Dirk Heinrich Engemann; Wahlkreis 125 - Hochsauerlandkreis II



Markus Sonneborn; Wahlkreis 126 - Siegen-Wittgenstein I



Ulrich Wittrin; Wahlkreis 127 - Siegen-Wittgenstein II



Robert Hammer; Wahlkreis 128 - Olpe



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen

-

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) wurde 1982 als Bundespartei gegründet. Die ÖDP hat derzeit bundesweit ca. 6000 Mitglieder und über 450 Mandatsträger auf der Gemeinde-, Stadt- und Kreisebene, ist in Bezirkstagen vertreten, stellt Bürgermeister und stellv. Landräte und ist seit 2014 auch im Europäischen Parlament vertreten.

Die ÖDP tritt zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit einer Landesliste und 15 Direktkandidaturen an.

