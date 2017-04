Itachis Stärke demonstriert an einigen Kämpfen aus Naruto

(fair-NEWS) Wenn ich das beste deutsche MMORPG-Spiel dieses Jahres nennen müsste, dann wäre es bestimmt Naruto Online. Die meisten Liebhaber des Naruto-Animes werden dieses Spiel wohl kennen, es kommt mit einer wunderschönen Grafik und enthält diverse Spielmodi und Funktionen. Das wichtigste ist, es hält sich sehr streng an die Originalvorlage des Animes.



Itachi mag ich am meisten, sowohl im Anime als auch im Spiel. Die Stärke von Ninjas bei Naruto kann nicht immer genau eingeschätzt werden. Es gibt zwar das Prinzip, dass bestimmte Elemente andere schlagen, aber Itachi ist auch davon abgesehen unglaublich stark.



Itachi gege den vierten Mizu-Kage



Der vierte Mizu-Kage ist wie Killer Bee ein Jinchuriki, der die Kraft seines Bijus perfekt einsetzen kann. Hier musste Itachi Uchiha das erste Mal Amaterasu anwenden, hat seinen Gegner aber nicht besiegt.



Itachi gegen Nagato



In diesem Kampf löste er die katastrophale planetare Verwüstung auf und versiegelte anschließend Nagato.



Itachi gegen Sasuke



Itachi muss absichtlich verloren haben. Obito hat Sasuke nachher auch erklärt, dass er nicht aufgrund seiner eigenen Stärke den Lesenden Mond hätte auflösen können. Den Ausgang des Kampfes hätte Itachi vorher schon durchgeplant, um Orochimaru hervorzulocken und ihn zu versiegeln.



Itachis Stärke ist sehr beeindruckend. Alles, was er tut, tut er für seinen kleinen Bruder und für Konoha. Deshalb ist er mein Lieblings-Ninja.