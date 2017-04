Virtuelle IT-Jobmesse 2017 – So macht man Karriere!

(fair-NEWS)

Hamburg, den 26.04.2017 - die JobLeads GmbH präsentiert zusammen mit der ubivent GmbH bereits zum 8. Mal die Virtuelle IT-Jobmesse. Ob vom Desktop oder mobil, die Online-Messe kann zwischen 9 und 18 Uhr von überall aus besucht werden. Auf der Messe stehen attraktive Karriereoptionen namhafter Arbeitgeber als auch das Networking untereinander im Fokus. Gesucht werden dabei Young Talents und Professionals aus dem IT-Bereich, die sich über IT- Positionen informieren und wertvolle berufliche Kontakte knüpfen möchten.Der IT-Fachkräftemangel ist schon seit Jahren bei den deutschen Unternehmen zu spüren. Ob Entwickler, Berater, Systemadministratoren oder QA- Manager – die Nachfrage an Spezialisten ist ungebrochen. Warum also nicht einmal unverbindlich nach Alternativen schauen und mit passenden Arbeitgebern auf der Messe chatten?Besonders eignet sich die Virtuelle IT-Jobmesse, um neue Einblicke bei spannenden Unternehmen zu gewinnen und sich für die Zukunft weitere Karriereoptionen offen zu halten. Das Auditorium bietet das richtige Format für informative Live-Vorträge, Videobeiträge und Expertenchats. Neben einem privaten Live-Chat am Messestand gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Möglichkeit, via privatem Video-Chat mit einigen Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten. Alle Teilnehmer können mit einem ausgefüllten Profil und ihren eingetragenen Qualifikationen die Personalentscheider der ausstellenden Unternehmen von sich überzeugen und ihre Bewerbungsunterlagen direkt am Messestand hinterlegen.Die Messe bringt attraktive Arbeitgeber mit qualifizierten und talentierten neuen Mitarbeitern zusammen. Unternehmen wie akquinet AG, Aleri Solutions GmbH, CEMA AG, ConVista Consulting AG, DAIMLER AG, Fachkräfteportal Brandenburg, Hays AG, IBM Client Innovation Center Germany GmbH, integration-factory GmbH & Co. KG, its-people GmbH, KfW Bankengruppe, Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Lufthansa Industry Solutions GmbH, Mainova AG , msg services ag, Netzwerk IT+ Medien des Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim, Porsche Engineering GmbH, SCMT GmbH, Telemotive AG, Tipico Co. Ltd und WBS Training AG setzen dabei auf eine rege Teilnahme und einen guten Austausch.Die Anmeldung ist unverbindlich und für alle Besucher kostenfrei: https://www.it-jobmesse.de/jetzt-anmelden/



Bildinformation: Virtuelle IT-Jobmesse 2017 – So macht man Karriere!