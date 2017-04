Praktisch perfekt: Der Planer für Büro und Alltag

Pressemitteilung von terminic GmbH

Kalenderhersteller terminic bringt neuen Tischplaner Quadro auf den Markt

(fair-NEWS) Nachdem die terminic GmbH 1937 den weltweit ersten 3-Monatskalender entwickelte, umfasst das Sortiment des Kalenderherstellers aus Bremen heute mehr als 30 Wand-, Tisch- und Plakatkalendermodelle in standardmäßig über 35 Sprachen und Sprachkombinationen. Jetzt hat terminic sein vielfältiges Portfolio um einen weiteren Werbekalender ergänzt: Der praktische Aufstellkalender Tischplaner Quadro ist mit seiner weiträumigen 4-Monatsansicht der perfekte Alltagshelfer für den Schreibtisch im Büro und Zuhause. Auf dem Kalenderkopf, der Werbeleiste und ganzseitig auf der Rückseite bietet er großzügige Werbeflächen und wird so zum beliebten Multitalent: als vorausschauendes Planungsinstrument und effektives Werbemittel zugleich ist er täglich im Einsatz.



Der neue Tischplaner Quadro wird aus stabilem Karton gefertigt und ist mit dem von den terminic Wandkalendern bekannten roten verschiebbaren Tagesfenster ausgestattet. Er ist wahlweise mit Kalendarium in Deutsch, Englisch oder Spanisch erhältlich und verfügt über eine etwas verlängerte Vorderseite für einen immer stabilen Stand. Wie alle terminic Werbekalender wird auch der Tischplaner Quadro nach zertifizierten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards produziert: terminic ist nach ISO 12647 ProzessStandard Offsetdruck für den besonders anspruchsvollen Kartonagendruck zertifiziert, verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Kartonagen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und bietet seinen Kunden außerdem an, ihre Kalender klimaneutral zu produzieren.



Ausstattungsdetails Tischplaner Quadro:



• Format: 86 x 2018 mm



• Werbeflächen: Titelbild: 86 x 50 mm



Werbeleiste: 86 x 15 mm



Rückseite: 86 x 198 mm



• 4-Monatsübersicht



• Kalendarium: Deutsch mit Feiertagen, Englisch ohne Feiertage oder Spanisch mit Feiertagen



• Roter verschiebbarer Datumsweiser auf einer Klarsichtschiene



• Verlängerte Vorderseite für einen extra stabilen Stand

Die terminic GmbH, Bremen, gehört mit heute 70 Mitarbeitern zu den führenden europäischen Kalenderherstellern. Das Unternehmen wurde 1927 unter dem Namen B. C. Heye & Co. gegründet und entwickelte 1937 den weltweit ersten Wandkalender mit 3-Monatsübersicht, welcher unter dem Namen "Schiffahrtskalender" vorrangig an Reedereien und schifffahrtbezogene Unternehmen geliefert wurde. Seit dem Jahr 2000 firmiert das Unternehmen unter dem Namen seines Hauptproduktes terminic.

terminic vertreibt seine Produkte in Deutschland und vielen europäischen Ländern sowie auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Betrieben in Europa, die sich ausschließlich auf die industrielle Produktion hochwertiger Werbekalender spezialisiert haben. Das Produktportfolio umfasst heute mehr als 30 Kalendermodelle: Wandkalender mit 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und 8-Monatsübersicht sowie diverse Tisch- und Plakatkalender. Pro Jahr liefert terminic weltweit in Millionenauflage Kalender mit Kalendarien in über 35 Fremdsprachen als Standard aus.

terminic ist nach FSC® und als erster reiner Kalenderhersteller nach ProzessStandard Offsetdruck (ISO 12647) zertifiziert. Außerdem bietet terminic seinen Kunden an, ihre Kalender aus klimaneutraler Produktion zu beziehen. Der Produktname terminic ist eine international eingetragene Schutzmarke.

