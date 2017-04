(fair-NEWS)

Das in 2001 gegründete Unternehmen Waterlogic GmbH in Bietigheim-Bissingen, mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg und Salzburg, erweitert zum 01.04.2017 seine Geschäftsführung. Hauptgeschäftsführer Olaf Wilhelm ergänzt sein Führungsteam um Kamen Dimov (Vertrieb) und Alen Gaspert (Finanzen). Damit stellt der Weltmarktführer im Bereich Trinkwasserspender mit Festwasseranschluss die Weichen für das weitere Wachstum in Deutschland sowie Österreich.Mit Alen Gaspert hat sich Olaf Wilhelm einen ausgewiesenen Spezialisten für Finanzen in sein Team geholt. Der 40-jährige CFO war vorher ebenfalls als CFO bei der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH tätig. Die Aufgabenbereiche umfassen Finanzen, Auftragsbearbeitung, IT sowie Einkauf.Kamen Dimov, Prokurist im Bereich Vertrieb und Marketing, seit 15 Jahren bei Waterlogic GmbH, rückt in die Geschäftsleitung auf. Die Schwerpunkte seiner Arbeit beinhalten Vertrieb, Marketing sowie Callcenter.In Deutschland und Österreich betreuen wir heute mehr als 25.000 Trinkwasserspender mit Festwasseranschluss und beschäftigen insgesamt 150 Mitarbeiter. Mit dem erweiterten Geschäftsführungs-Team haben wir die erforderliche Struktur geschaffen, um die weitere Expansion sowie den Ausbau der Marktführerschaft in einem sehr dynamischen Marktumfeld sicherzustellen.



Bildinformation: Erweiterte Geschäftsführung der Waterlogic GmbH