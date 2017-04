Sanitäter-Ninjas spielen eine wichtge Rolle in Naruto

(fair-NEWS) In Naruto gibt es eine Art Ninjas, die ganz speziell und wichtig sind, nämlich Sanitäter-Ninjas. Es gibt viele starke Sanitäter-Ninjas, die eine bedeutende Rolle im Kampf gespielt haben.



Sie hat nicht nur die ungeheure starke Kraft ihrer Meisterin Tsunade, sondern auch ihre herausragenden Heil-Jutsus. Sie kann auch Chakra durch ein Siegel an ihrer Stirn speichern und verfügt über gute Heilungsfähigkeiten. Als Kankuro von Sasori geschlagen und vergiftet wurde und ganz Suna-Gakure tief in der Patsche saß, hat Sakura Kankuros Leben schließlich gerettet.



Sie hat auch von Tsunade gelernt. Während des vierten großen Ninjakriegs war sie Leiterin der Sanitäter-Truppe und hat durch Sektion der Leiche vom weißen Zetsu dessen Verwandlungskunst ans Licht gebracht. Dies hat einen großen Beitrag zur Minderung der Verluste auf der eignen Seite geleistet.



Obwohl sie nur in Erinnerungen der anderen erschienen ist, hat ihr Tod einen großen Einfluss auf die Entwicklung der ganzen Handlung. Sie war damals ein Sanitäter-Ninja in ihrem Team. Ohne ihren Tod hätte Obito nicht so einen großen Schmerz empfunden und die Welt zerstören wollen. Narutos Eltern wären nicht gestorben. Kakashi hätte nicht in Reue gelebt.



Sie ist zweifellos der stärkste Sanitäter-Ninja. Sie ist eine der legendären Sannin, fünfter Hokage und Spezialistin der Heil-Jutsus. Sie hat Heil-Jutsu sehr ausführlich ergründet und ist dazu fähig, Chakra durch das Siegel in ihrer Stirn zu speichern, so dass sie zu einer kritischen Zeit durch Öffnen des Siegels über starkes Chakra verfügen kann.