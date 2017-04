Weitkämper Technology und econda vereinbaren strategische Partnerschaft im Bereich (Web-) Analytics

(fair-NEWS)

Seehausen am Staffelsee, Karlsruhe, den 27. 03. 2017 - Web Analyse ist eine Kernfunktion für Umsatz- und Usability Optimierung. Die PubEngine wird für umfassende Auswertungsmöglichkeiten um mächtige Analyse- und Statistiktools der econda GmbH erweitert.Mit den Analysetools von econda wird die PubEngine der Weitämper Technology auf Wunsch um tiefgehende Auswertungen zu Aggregation, Rohdatenanalyse, Warenkorbanalyse, Kaufprozess- und Funnelanalyse, Content Analyse, Sortimentsanalyse und die Integration von Daten aus Drittsystemen (SEA, Mailmarketing, uvm.) mit Hilfe von Aggregationen und Rohdatenanalyse in Echtzeit erweitert. Hierzu integriert die PubEngine alle Nutzeraktionen direkt über eine Schnittstelle in econda Analytics.Die TÜV zertifizierte econda Produktfamilie bietet maßgeschneiderte (Web-) Analytics Lösungen für den mit der PubEngine publizierten Content. Die intelligent vorkonfigurierten Reportings ermöglichen einen schnellen Start und die Technologie erlaubt ebenso die Erstellung individueller Analysen und Segmentierungen."Mit econda konnten wir einen der führenden Spezialisten im Web-Controlling-Bereich als Partner gewinnen. econda bietet unseren Kunden die Auswertungen, die sie für die Optimierung Ihrer Onlinestrategien benötigen",sagt Norbert Weitkämper, Geschäftsführer bei Weitkämper Technology, über die Partnerschaft."Wir freuen uns, dass wir unser Partnernetzwerk mit der Weitkämper Technology um einen kompetenten Partner erweitern können",sagt Christian Hagemeyer, Geschäftsführer bei econda."Durch die strategische Partnerschaft profitieren Kunden von der Kombination der econda Analytics-Expertise mit der Leistungsfähigkeit der PubEngine, der Plattform für das Online-Publishing von eJournals und E-Books im Bereich B2C und B2B."Über econda GmbHeconda zählt zu den führenden Anbietern von Personalisierungs– und (Web-) Analyse Lösungen auf dem europäischen Markt. econda bietet Komplettlösungen für datengetriebenes und kundenzentriertes E-Business an.Mehr als 1.000 Kunden in 20 Ländern setzen auf die innovativen Lösungen von econda. Neben der Innovationskraft vertrauen econda Kunden vor allem auch auf den hohen Datenschutzstandard der econda Lösungen.



Bildinformation: Weitkämper Technology GmbH