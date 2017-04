Frühjahrsputz auch bei Finanzen lohnenswert

(fair-NEWS)

18.04.2017. So mancher Haushalt hat den alljährlichen Frühjahrsputz schon hinter sich gebracht. Das Ausmisten der finanziellen Verträge rund um den Haushalt sollte nicht vergessen werden. Laut Erfahrungen der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) gibt es bei den Finanzen große Sparpotenziale. Ein Check hilft die teilweise enormen Sparmöglichkeiten aufzuzeigen.Der Deutsche gibt jährlich mehrere tausend Euro beispielsweise für seine Finanzen (z.B. Versicherungen, Kredite, Telefon und Strom) aus. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. kann in einem von ihr selbst entwickelten Check teils enorme Sparpotenziale aufzeigen und umsetzen. Die bisherigen Auswertungen ergaben dabei für einen Verbraucher eine durchschnittliche Gesamtersparnis pro Jahr von etwa 700 Euro. Dabei lagen die maximalen jährlichen Ersparnisse bei etwa 2.000 Euro.Die GVI stellt im Rahmen ihrer Frühjahrsputz-Aktionswochen bis zum 30. April den Kostensparcheck mit enormen Sparpotenzialen bei den Finanzen allen Verbrauchern kostenlos zur Verfügung. Sie finden ihn im Internet unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“. Zudem stehen die Experten der GVI zwi-schen montags bis freitags von 11 und 16 Uhr zum Thema telefonisch unter 07131-913320 zur Verfügung. Anfragen können ebenso per E-Mail unter info@geldundverbraucher.de gestellt werden.