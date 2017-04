SAP HANA Schulung von Infocient Consulting mit Innovationspreis-IT 2017 ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Seit 14 Jahren verleiht die Initiative Mittelstand den INNOVATIONSPREIS-IT für innovativste IT-Produkte und -Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Preis deckt mit 38 Kategorien und zwei Sonderauszeichnungen alle Bereiche der modernen IT ab und reicht von Apps über E-Commerce bis hin zu Wissensmanagement.SchulungsinhalteDie SAP BI-Berater von Infocient zeigen im nun ausgezeichneten Konzept der SAP HANA Schulung die Möglichkeiten auf, die sich mit SAP HANA bieten. Sie begleiten Kunden bei Ihren ersten Schritten zu Lösungen, die exakt zum Unternehmen passen. Innerhalb von zwei Tagen fokussieren sich die BI-Consultants auf die wichtigsten applikationsbezogenen Themen, die für die Kunden relevant sind und stellen die Software in praktischen Übungen vor. Sie präsentieren insbesondere das Eclipse-basierte SAP HANA-Studio.Innerhalb der Schulung wird ein vollständiges Datenmodell auf dem eigenen Entwicklungssystem angelegt.Im Ergebnis kennen Kunden die Modellierungsmöglichkeiten von SAP HANA und sind so in der Lage, diese gewinnbringend für Reportings in Echtzeit einzusetzen.Ein Konzept mit vielen Vorteilen für den MittelstandHauptzielgruppe sind Klein- und Mittelständische Unternehmen, die kein großes Schulungsbudget zur Verfügung haben. Statt eine Person eine Woche bei SAP schulen zu lassen, kann das ganze Team innerhalb von zwei Tagen vor Ort geschult werden.Die Schulung berücksichtigt die jeweilige Kundensituation und die Datenmodelle des Kunden. Die SAP BI-Consultants betrachten und diskutieren mit den Kunden die strategischen Auswirkungen der neuen Möglichkeiten unter HANA auf bestimmte Datenmodelle und auf Neuentwicklungen.„Wir sehen den Hauptvorteil darin, dass der Kunde am Ende der Schulung ein vollständiges Datenmodell für die eigenen Bedürfnisse entwickelt hat“, fasst Geschäftsführer Jochen Weintz das Schulungskonzept zusammen. Dr. Armin Elbert, sein Geschäftsführer-Kollege, ergänzt: „durch unsere Berater erhalten Kunden so praktische Unterstützung direkt bei der Implementierung.“Weiterführende Informationen zur SAP HANA Schulung finden sich auf der Homepage von Infocient:Pressemeldung von Infocient Consulting zur redaktionellen Verwendung und freien Verfügung. Um Hinweise auf die Online-Veröffentlichung wird gebeten.Infocient Consulting GmbHSAP BI BeratungAm Ullrichsberg 2668309 MannheimDeutschland / Germany



Bildinformation: Best-Of Signet Innovationspreis-IT für SAP HANA Schulung / http://www.imittelstand.de/innovationspreis-it/2017