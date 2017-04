Die Lange Nacht der Musik am 6. Mai 2017

Pressemitteilung von M�nchner Kultur GmbH

EINE STADT – EINE NACHT – 400 KONZERTE

(fair-NEWS) Am 6. Mai feiert München zum 18. Mal Die Lange Nacht der Musik.



Das Besondere in München: so vielfältig wie die Spielarten der Musik sind auch die 100 teilnehmenden Spielorte. Mit dabei sind große Konzerthäuser wie der Gasteig oder die Bayerische Staatsoper, kleine Musikbühnen und Kneipen, aber auch Restaurants, Tanzschulen, Clubs, Kirchen, der Night Club des Hotels Bayerischer Hof, die Hochschule für Musik und Theater, das Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt, die Alte Rotation im Pressehaus an der Bayerstraße, die GEMA und sogar die Künstlervermittlung der Arbeitsagentur München. Geboten werden Klassik, Rock, Pop, Jazz, Swing, Salsa, Tango, Funk & Soul, traditionelle und moderne Volksmusik sowie Tanzkurse, Führungen und Performances – alles live.



Bleibt noch die Frage, wie man in der Langen Nacht mobil bleibt: Die Spielstätten sind miteinander vernetzt und werden auf vier verschiedenen Touren (Zentrum, Schwabing, Ost, Südwest) von Shuttlebussen der MVG angefahren. Das Ticket kostet 15 € und gilt als Eintrittskarte für alle beteiligten Häuser sowie als Fahrkarte für die Sonderbusse. Eine fest vorgegebene Route gibt es nicht – jeder kann sich seinen eigenen Konzertplan zusammenstellen, oder sich einfach treiben lassen.



Los geht es um 20 Uhr, wenn die Shuttlebusse im 10-Minuten-Takt am Knotenpunkt Odeonsplatz losfahren. Mit nur einem Ticket kann man die musikalische Reise starten – und entdeckt dabei sicherlich viel Neues.



Alle Informationen und das Programm findet man auf



Wir unterst�tzen Sie gerne bei Ihren Projekten im Kultur- und Wissenschaftsbereich mit unserem Fachwissen, unserer regionalen Kompetenz, unseren Kontakten und unserem Engagement.

Die Kernkompetenz der M�nchner Kultur GmbH liegt in der Planung, Umsetzung und Organisation von Veranstaltungen und Projekten im Bereich Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft. Unsere Leistungen umfassen sowohl eigene Veranstaltungen als auch Dienstleistungen f�r andere Veranstalter. Unsere Arbeit besteht aus dem Aufbau und der Pflege eines Netzwerks verschiedenster Institutionen (z.B. Museen, Kirchen, Gastronomie, Konzerth�user, Verlage und Sponsoren). Die Hauptzielsetzung ist es, den Menschen auf innovative und unterhaltsame Weise Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft im besonderen Rahmen zu pr�sentieren um so ein breites Publikum f�r anspruchsvolle Inhalte zu begeistern.

Die prominentesten eigenen Veranstaltungen sind Die Lange Nacht der M�nchner Museen und Die Lange Nacht der Musik. Diese Gro�ereignisse begeistern jeweils zehntausende Besucher im Gro�raum M�nchen und erregen auch weit dar�ber hinaus Aufmerksamkeit und Interesse.

In der Region N�rnberg agiert zudem die Schwesterfirma der M�nchner Kultur GmbH, die Kulturidee GmbH, unter gleicher Gesch�ftsf�hrung und veranstaltet dort seit 2003 Die Lange Nacht der Wissenschaften. Seit 2007 wird auch von der Kulturidee GmbH der j�hrlich stattfindende Wissenschaftstag der Europ�ischen Metropolregion N�rnberg als Projektb�ro organisiert.

Im Jahr des 850. Stadtgeburtstags engagierte sich die M�nchner Kultur GmbH in der Konzeption und der Umsetzung einer Teilveranstaltung des Altstadtringfestes am 19./20. Juli 2008. Die Sportmeile begeisterte durch die dynamische Pr�sentation bekannterer und weniger bekannter Sportarten rund 50.000 Besucher. Hier war vor allem der Erfahrungsschatz aus der Organisation und Umsetzung der durch die M�nchner Kultur GmbH veranstalteten Langen Nacht des Sports im Jahr 2006 von Vorteil.

Im November 2008 veranstaltete die M�nchner Kultur GmbH zum zweiten Mal in Kooperation mit Bayern 4 Klassik und BMW Die Lounge am Lenbachplatz. Nach dem gro�en Erfolg der ersten Veranstaltung im Rahmen der Langen Nacht der Musik vom Mai 2008 geht Die Lounge am Lenbachplatz im Rahmen der Langen Nacht der Musik am 23.Mai 2009 nun bereits in die dritte Runde. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Reihe gibt es dann bereits am Samstag, 7. November 2009.

Die bei diesen Aktivit�ten gewonnen Erfahrungen der M�nchner Kultur GmbH wurden und werden von anderen Veranstaltern gerne konsultiert. So war und ist die M�nchner Kultur GmbH als Dienstleister f�r Veranstaltungen, wie den Wissenschaftstag der Technischen Universit�t M�nchen oder die M�nchner Wissenschaftstage t�tig und mit ihrer �ffentlichkeitsarbeit und Werbung f�r die gro�e Resonanz und Zustimmung in der �ffentlichkeit ma�geblich verantwortlich.

Ein weiteres Gesch�ftsfeld sind diverse Verlagst�tigkeiten. Die hochwertigen Magazine DelikatEssen und LebensWeise werden durch die M�nchner Kultur GmbH produziert und vertrieben. Dar�ber hinaus ist die Firma auch in diesem Bereich als Dienstleister t�tig und produzierte zum Beispiel die Infobrosch�re Shopover M�nchen. Auf Initiative des Bayerischen Hotel- und Gastst�tten Verbandes e.V. (BHG) und mit Unterst�tzung des Tourismusamtes M�nchen erstellte die M�nchner Kultur GmbH den neuen Ausgehf�hrer Nightlife - Nachtleben in M�nchen - eine informative Brosch�re f�r das touristische Marketing.

«Die Lange Nacht der Musik am 6. Mai 2017»

