Der perfekte Start in den Sommer! Das Pfingst-Arrangement im schlossgut gross schwansee bietet Lifestyle inmitten der malerischen Natur an der Ostseeküste

Hamburg, April 2017Die idyllische, sommerliche Auszeit vom hektischen Alltag - Im schlossgut gross schwansee können die Gäste an Pfingsten erholsame Stunden erleben. Das Pfingst-Arrangement im schlossgut gross schwansee bietet exklusive Wellness-Angebote, entspannende Freizeitaktivitäten und kulinarische Genüsse - ein unvergessliches langes Wochenende vom 02. Juni bis zum 05. Juni 2017 voller Harmonie und Entspannung in idyllischer Natur direkt an der Ostsee.Auf die Pfingst-Gäste im schlossgut gross schwansee wartet nicht nur die malerische Landschaft und der Ostseestrand direkt vor der Tür, sondern auch ein liebevoll gestaltetes, vielfältiges Programm. Saunen, ein Naturschwimmteich und hochwertige Wellness-Angebote sorgen für den perfekten Ausgleich für gestresste Großstadtseelen. Wer es lieber aktiv mag, kann bei einer Fahrradtour anliegende Orte wie Wismar oder Lübeck erkunden oder beim Golf oder Badminton aktiv entspannen.Bei ausgedehnten Spaziergängen durch die wunderschöne Natur kann die weitläufige Umgebung am Besten erkundet werden – eine geführte Wanderung an der Ostsee, kilometerlange Strände und romantische Sonnenuntergänge garantieren ein Pfingstwochenende im schlossgut gross schwansee, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird und der perfekte Start in den Sommer ist. Am 04. Juni findet zudem das fast schon legendäre Schwansee-BBQ statt – regionale Köstlichkeiten, american-style im einmaligen Natur-Ambiente des schlossgut gross schwansee zubereitet. So kann die Grillsaison eröffnet werden!Begleitet wird das Pfingst-Arrangement im schlossgut gross schwansee auch von den kreativen kulinarischen Ideen des neuen Küchenchefs Alexander Prüß. Am Schwansee-Frühstücksbuffet findet man alles, was man für einen guten Start in den Tag braucht. Für den abendlichen krönenden Abschluss des Sommertages warten saisonale Köstlichkeiten im „Schlossrestaurant 1745“ und der Brasserie auf die Gäste des schlossgut gross schwansee. Ob ein 3-Gang Pfingstmenü oder ein Buffet – unter der Leitung von Alexander Prüß werden gekonnt saisonal-inspirierte Spezialitäten zubereitet.Dieses Pfingst-Arrangement für ein unvergessliches Wochenende im schlossgut gross schwansee, kann ab 327,00€ pro Person über www.schwansee.de direkt gebucht werden.Weitere Informationen, Preise und Termine ebenfalls unter www.schwansee.de



Bildinformation: Der perfekte Start in den Sommer! Das Pfingst-Arrangement im schlossgut gross schwansee bietet Lifestyle inmitten der malerischen Natur an der Ostseeküste