Neu bei Vista Travel: Mit den Luxus-Expeditionskreuzfahrten von PONANT atemberaubende Momente in entlegenen Gebieten erleben

Hamburg, April 2017Einzigartige Erinnerungen in purer Natur auf einem Luxus-Expeditions-Kreuzfahrtschiff erleben - ab sofort sind die Luxus-Cruises von PONANT über Vista Travel, dem langjährigen Spezialisten für Luxus- und Expeditionskreuzfahrten buchbar. Mit kleinen, intimen Luxusyachten ist es PONTANT möglich, an die entlegensten Orte des Planeten zu reisen – nirgendwo sonst kann „am Rande der Welt“ wahrhaftiger erlebt werden!Als langjähriger Experte für Expeditions- und Luxus-Kreuzfahrten vereint Vista Travel mit seinem Portfolio exakt die Werte, die PONANT auf den einzigartigen Luxus-Expeditionscruises vereint. Eine atemberaubende Ergänzung im exklusiven Portfolio von Vista Travel und ein erfahrener Experte an der Seite von PONANT, der einen reibungslosen, inspirierenden Reiseablauf garantiert.Die Luxus-Expeditionskreuzfahrten von PONANT bieten Gästen die einzigartige Möglichkeit, entlegenste Orte der Erde zu erleben, ohne dabei auf Luxus an Bord verzichten zu müssen. Dank der kleinen Schiffe ermöglicht PONANT seinen Gästen Routings, die mit herkömmlichen Cruise-Linern nicht möglich wären – ein once in a lifetime-Erlebnis!In den entlegenen Polargebieten der Arktis und Antarktis sorgen die vier Schiffe Le Boréal, L’Austral, Le Soléal und Le Lyrial für einzigartige Erlebnisse, einzigartigen Luxus und – vor Allem – einzigartige Flexibilität. PONANT ermöglicht atemberaubende Nähe zur Natur. Polarlichter? Unglaubliche Gletscherformationen und Fjorde? Abstecher an Land zu einer Kolonie von Königspinguinen? Durch die Nähe zur Natur und die flexible Gestaltung der Cruises sorgt das PONANT Expertenteam für Erinnerungen, die nie vergessen werden.Auch entlegene Tropen-Idylle wie die mystischen „Scattered Islands“ rund um Madagaskar mit ihrer schroffen Schönheit und die tropischen Paradieslandschaften der Seychellen können ab sofort über Vista Travel gebucht werden – selbstverständlich sorgt PONANT dafür, dass die Natur unberührt bleibt, um auch in Zukunft majestätische Anblicke zu ermöglichen.Nicht nur die außergewöhnlichen Reiseziele und Erlebnisse machen die PONANT Luxus-Expeditionskreuzfahrten so unvergesslich. Die inkludierten Leistungen an Bord reichen von französischer Gourmet-Cuisine über edle Getränke bis hin zu Vortragsveranstaltungen mit erfahrenen Lektoren – Inspiration pur!Das umfangreiche Portfolio der PONANT Cruises kann ab sofort über Vista Travel gebucht und erlebt werden.Weitere Informationen auf www.vistatravel.de



Bildinformation: Neu bei Vista Travel: Mit den Luxus-Expeditionskreuzfahrten von PONANT atemberaubende Momente in entlegenen Gebieten erleben