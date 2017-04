Im Fernstudium in 4 Semestern zum MBA-Abschluss Internationale Betriebswirtschaft: Infoveranstaltung am 22.04.17 ab 13.00 Uhr

(fair-NEWS)

Ludwigshafen, 18.04.2017 – Im Rahmen der eigenen Lebensplanung stellen sich viele Menschen heutzutage die Frage, ob eine Weiterbildung die Chancen am Arbeitsmarkt verbessern kann. Die Hintergründe hierzu sind unterschiedlich. Vielfältige Aufgaben sind zu bewältigen im Beruf und im Privatleben. Die eigene Reputation spielt eine immer wichtigere Rolle, um gerade für besonders gefragte Berufsbilder wettbewerbsfähig zu bleiben.So kann z. B. nach dem technischen bzw. naturwissenschaftlichen Erststudium die Möglichkeit, die eigenen Kenntnisse im Bereich Internationale Betriebswirtschaftslehre hochqualitativ durch ein Fernstudium an der Hochschule Ludwigshafen zu erweitern, der Schlüssel einer aussichtsreichen Karriere auf Führungsebene in Unternehmen oder in der Selbständigkeit sein.Am 22. April 2017 ab 13.00 Uhr informieren Eva Nefen, Geschäftsführerin des MBA-Fernstudiengangs Internationale Betriebswirtschaftslehre, und Initiator Prof. Dr. Fritz Unger über die vielfältigen Möglichkeiten des Fernstudiums. Interessierte können sich kostenlos und unverbindlich einen ersten Eindruck über das Fernstudium im persönlichen Gespräch mit den Verantwortlichen und aktuell Studierenden verschaffen.„Die persönliche Weiterbildung als neue Herausforderung im Leben birgt neue Perspektiven in vielerlei Hinsicht. Durch die didaktisch durchdachte Struktur des 4-semestrigen Fernstudiums sind die Studierenden in der Lage, in 2 Jahren einen international anerkannten Studienabschluss anzustreben und dabei berufstätig zu bleiben. Die Präsenzvorlesungen finden i. d. R. am Wochenende statt. Wir kümmern uns intensiv und individuell um die Wünsche und Bedürfnisse jedes Studierenden und freuen uns über die bisherigen Erfolge, die unsere Abschlusszahlen belegen,“ erklärt Eva Nefen.Die Informationsveranstaltung zum Fernstudiengang Internationale BWL findet am 22. April 17 ab 13.00 Uhr in der Ernst-Boehe-Str. 15, 67059 Ludwigshafen, im Raum E114 (im Gebäude der Postbank) statt. Prof. Dr. Fritz Unger wird eine Probevorlesung halten und es gibt die Gelegenheit zur unverbindlichen Information bzw. zum Austausch. Eva Nefen (eva.nefen(at)hs-lu.de) freut sich über Ihre E-Mail als kurze unverbindliche Anmeldung. Weitere Informationen zum Fernstudium sind hier zu finden: www.hs-lu.de/studium/master/betriebswirtschaftslehre/veranstaltungen.html



Bildinformation: MBA-Fernstudium Internationale BWL HS Ludwigshafen a. Rhein