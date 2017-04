Taucht ein in den Zauber der Bücher

(fair-NEWS)

Es gibt Bücher, die lassen Kinder einfach so in andere Welten entschweben. Manche von ihnen machen Mut, andere verzaubern auf eine ganz eigene Art und Weise.Mombel: der MutmacherPaule hasst den Sportunterricht. Nie schafft er es, über die blöden braunen Kästen zu springen. Jedes Mal blamiert er sich vor der ganzen Klasse. Alle lachen - immer! Das macht unseren Paule natürlich traurig. Eines Tages passiert etwas Unglaubliches. Ihm erscheint, schwuppdiwupp, ein kleines Gespenst. Das ist Mombel und der spricht in Reimen!Zuerst ist Paule nicht begeistert. Aber dann bemerkt er etwas. Mombel taucht immer dann auf, wenn Paule sich nicht traut oder Angst hat. Das kleine Gespenst lacht nicht, sondern redet Paule gut zu.Und siehe da ...Ein Mutmachbuch zum Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren!Zum selbständigen Lesen für Kinder ab 8 Jahren!Für Jugendliche und Erwachsene, die im Sportunterricht mit den Kästen nicht klarkamen!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 48 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (28. Februar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 374315935X• ISBN-13: 978-3743159358• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 JahreGröße und/oder Gewicht: 15,1 x 1 x 21,6 cmPiku - Der zauberhafte EisbärNormalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört.Produktinformation• Taschenbuch: 64 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (8. Februar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3739233966• ISBN-13: 978-3739233963• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,4 x 21 cmÜber die AutorinBeate Geng wurde 1967 in Südbaden geboren. Heute lebt sie mit Mann und Sohn im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg.Sie ist Mutter von drei Kindern. Geschichten zu erfinden, begeistert sie schon seit ihrer Schulzeit. Zu ihrem Kinderbuch "Mombel-der Mutmacher", wurde sie inspiriert, weil ihr jüngster Sprössling nicht gerne las. Er behauptete immer, er könnte das nicht gut. Außerdem fand er Bücher langweilig. Danach folgte ein weiteres Kinderbuch: "Piku - Der zauberhafte Eisbär". Piku wohnt im Schwarzwald und ist kein gewöhnlicher Eisbär. Er hat nämlich Zauberkräfte .Da ihre Leidenschaft Bücher sind, hat sie die Geschenkbuch-Kiste ins Leben gerufen. Hier findet man viele tolle und spannende Bücher, vom Newcomer bis zum Bestsellerautor ...©byChristine Erdic



Bildinformation: Taucht ein in den Zauber der Bücher