(fair-NEWS)

Graz, im April 2017 – Instahelp stellt ein professionelles Angebot mit zertifizierten Psychologen bereit, das Unternehmen bei der psychischen Gesunderhaltung der Mitarbeiter effizient unterstützen kann. Bei der Corporate Health Convention Stuttgart, die den Fokus auf Prävention, Ergonomie und betriebliches Gesundheitsmanagement legt, zeigen die Experten am 9. und 10. Mai ihr Portfolio im Startup-Bereich, in Halle 1 am Stand F.25-18.Auf der Messe werden erstmals auch Modelle für kleine und mittlere Unternehmen vorgestellt. Besucher sind herzlich willkommen, sich detailliert zum Konzept, zum Ablauf und den speziell entwickelten Möglichkeiten von Beratung und Prävention zu informieren. Wie kann Instahelp zu einer gesunden Unternehmens-Seele beitragen? Wie entstand die Idee und was gibt es bisher für Erfolgsmodelle? Roland Galler, Business Development Manager, steht an beiden Messetagen Rede und Antwort. Er begrüßt die Gäste auch zum Vortrag: „Termindruck, Überstunden und privater Stress – ist mein Personal noch zu retten?“ und präsentiert eine Studie zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz.Nutzer können sich über die Webseite https://instahelp.me orientieren: In einem Magazin sind konkrete Tipps, Selbsttests zu diversen Themen wie Depressionen oder Stress sowie ein psychologisches Lexikon informativ aufbereitet. Bei Interesse folgt eine anonyme Beratung durch Klinische und Gesundheitspsychologen sowie approbierte psychologische Psychotherapeuten. Je nach Bedürfnis der Klienten reicht diese von einem ausführlichen, einmaligen Gespräch bis hin zu einer intensiven, mehrmonatigen Beratung. Für Unternehmen bietet Instahelp individuell angepasste Gesundheitskampagnen.Instahelp bei der Corporate Health Convention in Stuttgart9.+10.5. - Halle 1 Stand F.25-18 - im Startup-BereichZur Vereinbarung eines Pressegesprächs, melden Sie sich bitte bei:Vivien Gollnick, v.gollnick@profil-marketing.com, Tel.: 0531 38733-24



Bildinformation: Business Manager Mac