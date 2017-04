The St. Regis Maldives Vommuli Resort: Eigener Kinderclub sorgt für Inselglück für die gesamte Familie

(fair-NEWS)

Urlaub auf den Malediven steht häufig für Flitterwochen und Pärchenurlaub. Im The St. Regis Maldives Vommuli Resort kommen aber auch die Kleinen voll auf ihre Kosten. Familien verbringen gemeinsam einen erholsamen Urlaub – ob beim Sandburgenbau, Muscheln sammeln oder im Kinderclub des Resorts, der zahlreiche Aktivitäten bietet.Nicht nur das Buddeln am puderweichen Sandstrand oder das Planschen im flachabfallenden Meer sorgen im The St. Regis Maldives Vommuli Resort für Spaß und Spannung bei Kindern. Im ersten Haus der weltweit bekannten Luxusmarke auf den Malediven warten noch jede Menge mehr Abenteuer auf die Kleinen.Bereits bei der Ankunft erwarten die Familie kleine Köstlichkeiten, Bademäntel und Hausschuhe in Kindergröße sowie kindgerechtes Mobiliar in den Villen. Das Resort verfügt zudem über eine Reihe von Produkten für den Bedarf von Familien mit Kleinkindern wie etwa feuchte Tücher und Babybetten.Kinder zwischen vier und zwölf Jahren sind im Kinderclub des Resorts herzlich willkommen. Ausgebildete Betreuer kümmern sich um das Wohl der Kleinen und sorgen mit vielfältigen Spielen für Abwechslung. Dabei steht jeder Tag unter einem anderen Motto: Sonntags dreht sich alles um das Thema Piraten. Ob beim Basteln von Piratenflaggen, Kinderschminken, einer Schnitzeljagd oder dem Backen von Piraten-Cupcakes – die Aktivitäten lassen kleine Freibeuter-Herzen höher schlagen. Montags steht wiederum die Natur im Fokus. Bei einem Ausflug über die Insel erkunden die kleinen Gäste beispielsweise die exotische Flora und Fauna. Dienstags ist Strandtag – das bedeutet Krabbenjagd, Muscheln sammeln, Sandburgenbau-Wettbewerb und Planschen im Meer. Die Kunst kommt hingegen am Mittwoch nicht zu kurz: An diesem Tag bemalen Kinder T-Shirts und bauen Drachen, die sie später fliegen lassen. Sportlich betätigen sich die Kleinen am Donnerstag, etwa beim Eierlauf und Verstecken spielen. Anschließend sorgt ein Aufenthalt im Spa für Entspannung. Freitag dreht sich dann alles um die Malediven. Kinder bekommen Einblick in Dhivehi, die Amtssprache des Inselstaats, und basteln die maledivische Flagge. Olympisches Fieber herrscht am Samstag: Ballon-Volley, Wassereimer-Wettrennen und Löffel-Staffel stehen hier unter anderem auf dem Programm. Yoga-, Koch- und Bastelkurse runden das Angebot für Kinder im The St. Regis Maldives Vommuli Resort ab.Zudem sind für Starwood Preferred Guests-Mitglieder mit dem Kids Pass (rund 94 Euro pro Tag) für Kinder bis zwölf Jahre Kinder-Menüs und Getränke in den Restaurants des Resorts zu jeder Tageszeit inklusive.Die traumhafte Natur der Malediven entdeckt die gesamte Familie bei einem Angelausflug zu einer entlegenen Sandbank in einem Dhoni, einem traditionellen maledivischen Segelboot. Dabei bringt ein Fachmann den Gästen die Techniken der Fischerei bei. Nach dem Ausflug wartet ein reichhaltiges Barbecue auf der Sandbank oder auf dem Boot. Angelausrüstung und Köder sowie Strandspielzeug für Kinder werden vom Resort bereitgestellt. Die Insel selbst erkunden Eltern mit ihren Kindern auf den kostenfrei zur Verfügung gestellten Fahrrädern.Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.stregismaldives.com



Bildinformation: The St. Regis Maldives Vommuli Resort: Eigener Kinderclub sorgt für Inselglück für die gesamte Familie