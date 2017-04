(fair-NEWS)

Schwetzingen. ISDN war damals eine große Sache. Man hatte zwei Leitungen und konnte gleichzeitig telefonieren und dennoch angerufen werden. Man hatte einen Datenkanal, der in Zeiten von Flatrates gerne mal missbraucht wurde und bis zu zehn Telefonnummern. Damals war es die Zukunft des Telefonierens.Noch in diesem Jahr werden alle ISDN Anschlüsse der deutschen Telekom abgeschaltet. Die Technik wurde von einem neuen Dienst überholt – VoIP, also die Technik, Sprache über das Internet zu übertragen. Sind Sie auch betroffen? Wurden oder werden Sie bald umgestellt auf das sogenannte Vectoring, damit Sie auf der einen Seite schnelleres Internet bekommen können und auf der anderen Seite Ihr geliebtes oder zumindest beliebtes ISDN verlieren? Wir haben eine Webseite mit Tipps und Tricks und auch mit den neuen Geräten, die an diesem Anschluss funktionieren, zusammengetragen. Mit der VoIP Technik haben Sie auch viele neue, sinnvolle Dienste, die Sie kostenlos nutzen können. Welche das sind und wie es funktioniert, jetzt auf http://ip-telefon-test.de Die deutsche Telekom schaltet ISDN ab und VoIP an – was Sie beachten sollten



Bildinformation: Statt ISDN kommt VoIP