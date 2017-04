Anti-Aging mit reinem Gewissen – Natürlich gegen Hautalterung

(fair-NEWS)

Gargnano, April 2017: Natürliche Anti-Aging Produkte, schonende Methoden und ein Rundum-Wohlfühlprogramm für reife Haut – das internationale Ärzteteam des Lefay Resort & SPA Lago di Garda, hat neue Anti-Aging Treatments kreiert, die innovative Behandlungen und eigens entwickelte Produkte zu einer effektiven, gesunden Methode gegen Hautalterung vereinen. Durch die Verwendung der Produkte der neuen Lefay SPA Kosmetik-Linie „Tra Suoni e Colori“, die natürlich, Vegan Ok und ohne Tierversuche hergestellt werden, wird die Verjüngung der Haut schonend und umweltbewusst unterstützt.Genetische und umweltbedingte Faktoren führen zu Hautalterungserscheinungen wie Falten, schlaffen und trockenen Hautpartien oder Dyschromien (Pigmentationsstörungen). Die Lefay SPA Method beruht auf jahrtausendealtem Wissen der Klassischen Chinesischen Medizin und den modernen Forschungsergebnissen der westlichen Medizin und bietet nun neue Methoden und begleitende Produkte, um die Haut natürlich zu verjüngen. Die energetischen Treatments sind Teil der Energy Beauty Rituals, die durch Massagen der Meridiane und Stimulation spezieller Punkte wirkungsvoll Hautunreinheiten und Hautalterung behandeln.Il Cerchio della Luna – Natürliches Lifting ohne Chemie und SkalpellDiese dynamische Tiefenbehandlung wirkt auf den Muskeltonus, die Oxidationsprozesse und die natürlichen Abwehrmechanismen der Haut. Die verwendeten Produkte reparieren die genetisch bedingten sowie die durch Umwelteinflüsse verursachten Schäden. In Kombination mit einer Vakuumtechnik und der Massage von Gesicht, Hals und Dekolleté wird der Erneuerungsprozess stimuliert und das Gewebe gestrafft. Zusätzlich aktiviert warmes Lavagestein die energetische Magenleitbahn, die im Gesicht ihren Anfangspunkt hat. Dies führt zu einer sichtbaren Besserung des Hautbildes.Kosten 190 € (Dauer 80 Min.)Riflessi di Onde – Straffung für Brust und DekolletéDie hervorragende Lifting-Wirkung von Hibiskus, der Schröpfeffekt und die zusätzliche Sauerstoffzufuhr zu den Muskelansätzen der Brust, wird von diesem Ritual genutzt, um dem Dekolleté sowie dem gesamten Brustbereich Spannkraft zurückzugeben. Diese Anwendung wird auch Frauen nach dem Stillen empfohlen.Kosten 160,00 € (Dauer 60 Min.)Aurora di Luce – Leuchtendes Morgenrot gegen müde AugenDurch die Stimulation energetischer Punkte in Verbindung mit der Anwendung von hyaluronsäurehaltigem Serum mit Vitaminkomplexen und Hibiskus, werden bei dieser Anwendung gezielt Ausdrucksfalten rund um die Augen geglättet. Bei einer zusätzlichen Maske mit Aloe und Fenchel, die entkrampft und lindert, wird auf die entwässernde, belebende Behandlung mit der innovativen, elektronischen System Digital Eye Concept Massage vorbereitet. Diese belebt zum Abschluss der Behandlung die Augenpartie noch zusätzlich und lässt dadurch das Gesicht erfrischt und jugendlicher wirken.Kosten 150,00 € (Dauer 50 Min.)Natürliche Wirkstoffe – Gezielte Behandlungen für eine gesündere HautDie veganen und cosmos organischen Produkte der neuen Kosmetikline Lefay SPA Anti-Age enthalten einen hohen Anteil an Hyaloronsäure, regenerierenden Vitaminen, wirkungsstarken Antioxidantien sowie vielen weiteren kostbaren Wirkstoffen. Sie dringen in die unteren Hautschichten ein und unterstützen so die natürlichen Abwehrmechanismen, regenerieren und schützen die Haut. Mithilfe dieser Produkte wird der Haut Spannkraft und Vitalität zurückgegeben.Weitere Infos unter: www.lefayshop.com/de



Bildinformation: Mit der Lefay SPA Method auf gesunde Weise Falten mindern