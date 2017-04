Neugestaltung des Internetauftritts

(fair-NEWS)

Thomas GrahUSB-WerbeprodukteFriesenweg 1533689 BielefeldBielefeld, 19. April 2017PressemitteilungNeugestaltung des InternetauftrittsProduktpalette neu ausgerichtet.Spezialisiert auf Produkte von europäischen Herstellern.Mit ihrem neuen Internetauftritt präsentiert die Firma Thomas Grah USB-Werbeprodukte eine erweiterte Palette an Werbeartikeln.Das aktualisierte Sortiment des neuen Onlineshops umfasst nun ausschließlich Produkte europäischer Hersteller. Ganz neu im Programm sind praktische Powerbanks für die externe Energieversorgung von Mobilgeräten sowie attraktive Schlüsselanhänger und elegante Kugelschreiber, die ein für jeden Werbeetat erschwingliches Preissegment abdecken. Die klassischen Renner wie USB-Stick, innovative USB-Cards, und USB-Kugelschreibern sind nach wie vor fester Bestandteil des Warenangebots.Alle Werbeprodukte sind aus hochwertigen Materialien und anspruchsvoll verarbeitet. Die Personalisierung wird mittels neuster Technik im Vollfarbdruck, mit Lasergravur oder einem kratzfestem Doming ausgeführt. Die Nähe zu den in Europa ansässigen Lieferanten ermöglicht extrem kurze Lieferzeiten und garantiert europäische Standards in der Qualität des Materials und der Verarbeitung.Thomas Grah USB-Werbeprodukte mit Sitz in Bielefeld ist seit Jahren ein fester Begriff für hochwertige USB-Werbeprodukte. Seit 2007 profitieren Kunden aus allen Wirtschaftszweigen von unseren langjährigen Erfahrungen und der Zuverlässigkeit unserer europäischen Lieferanten. Die weiterreichenden Dienstleistungen decken alle Bereiche ab: umfassende Beratung, Versandlogistik und entsprechende Personalisierung der Werbeartikel durch z.B. Lasergravur, Vollfarbdruck und Doming.USB-Sticks sind langlebige Werbeartikel die seit langem mit großem Erfolg zur Gewinnung neuer Kunden und der Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen eingesetzt werden.Weitere Informationen und eine Produktübersicht gibt es auf www.usb-werbeprodukte.de Ansprechpartner Presse:Thomas GraheMail: service@usb-werbeprodukte.deTelefon: +49 (0) 52 05 – 10 53 20



Bildinformation: Schlüsselanhänger als Werbeträger