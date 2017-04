Wegweiser zu zuverlässigen Dienstleistungen

(fair-NEWS) St. Augustin, 19. April 2017 – Wer Dienstleistungen wie eine Au-pair-Vermittlung in Anspruch nimmt, sich beispielsweise über eine Personaldienstleistung eine Beschäftigung sucht oder im Rahmen eines Internationalen Freiwilligendienst Erfahrungen sammeln möchte, ist auf Qualität und Zuverlässigkeit angewiesen. Eine Beurteilung ist angesichts der Fülle der Angebote schwierig und was sich hinter den vielen Qualitätskennzeichnungen verbirgt, ist meist unbekannt. Die Plattform Label-Online der Verbraucher Initiative bietet hier Orientierung. Sie bewertet Kennzeichnungen und empfiehlt beispielsweise die RAL Gütezeichen Au-pair, Personaldienstleistungen und Internationaler Freiwilligendienst.



Die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz geförderte Internetplattform Label-Online beurteilt Kennzeichnungen anhand von Kriterien wie Unabhängigkeit und Transparenz. Label-Online stuft RAL Gütezeichen als zuverlässige und vertrauenswürdige Orientierungshilfe für hohe Qualität ein. Die RAL Gütezeichen für Au-pair und Personaldienstleistungen erhalten von ihr die höchstmögliche Bewertung „besonders empfehlenswert“.



Überblick in einer unübersichtlichen Branche



Für Orientierung in einer unübersichtlichen Branche, in der rund 11.000 Unternehmen Arbeitnehmerüberlassungen anbieten, sorgt das RAL Gütezeichen Personaldienstleistungen. So verpflichten sich Vermittlungsbetriebe, die Leistungen mit dem RAL Gütezeichen anbieten, zu sozialen Angeboten für ihre Mitarbeiter wie zum Beispiel Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sowohl Betriebe wie auch Arbeitnehmer profitieren zudem davon, dass der Personaldienstleister nur Arbeitskräfte für Berufsfelder vermittelt, in denen er oder seine Personalvermittler über langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz verfügen. Sogenannte „Hire-and-Fire“-Praktiken finden nicht statt: Mindestens 25% aller unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse bestehen länger als sechs Monate. Wie bei allen RAL Gütezeichen sorgen zudem regelmäßige Kontrollen durch neutrale Prüfer für eine sichere Einhaltung der mit dem Gütezeichen verbundenen Vergabekriterien.



Zuverlässig ins Ausland



Wer plant, als Au-pair ins Ausland zu gehen, beauftragt zumeist spezialisierte Agenturen. Doch nicht alle bieten vergleichbare Leistungen. Agenturen, die das von Label-Online als besonders empfehlenswert ausgezeichnete RAL Gütezeichen Au-pair tragen, garantieren hohe Qualitätsstandards. Dies beinhaltet unter anderem eine umfassende Vorbereitung auf den Aufenthalt, eine neutrale Anlaufstelle bei Problemen sowie eine kontrollierte Einhaltung der vereinbarten Mindeststandards wie z.B. eine Begrenzung der häuslichen Mithilfe auf maximal 30 Stunden pro Woche. Auch das RAL Gütezeichen Internationaler Freiwilligendienst schützt vor schwarzen Schafen und sorgt dafür, dass das Engagement bei einer Hilfsorganisation zu einer wertvollen Erfahrung für junge Menschen wird. Sowohl Entsende- wie auch Aufnahmeorganisationen, die das RAL Gütezeichen tragen, garantieren eine optimale Vorbereitung der Freiwilligen sowie einen Ansprechpartner vor Ort und sorgen für die Klärung wichtiger formaler Fragen wie z.B. hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen.