Reifen-vor-Ort jetzt mit Warenkorbfunktion und Bewertungsmöglichkeit

(fair-NEWS)

Die Reifenhändler-Preis-Suchmaschine Reifen-vor-Ort ist in Benutzerführung und Service wesentlich erweitert und verbessert worden. Pünktlich zum Start der Sommerreifen-Saison können jetzt unter anderem auch Mischbereifungen (unterschiedliche Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse) und Reifen mit den dazu passenden Felgen in einem Bestellvorgang geordert werden. Möglich wird dies durch eine Warenkorbfunktion, die neu auf der Plattform integriert wurde. Durch diese Funktion können Kunden nun, wie von vielen klassischen Onlineshops gewohnt, auf der Vergleichsplattform die gewünschten Reifen bzw. Felgen zuerst in einem Warenkorb hinterlegen und schließlich die gesamte Auswahl an Waren in einer Bestellung erwerben.Der Warenkorb überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und eine übersichtliche Gestaltung. Dank Produktbild, genannter Bezeichnung und Anzahl der Menge, kann der Kunde genau sehen, welche Produkte er gewählt hat. Der Stückpreis wird ebenso angezeigt, wie der Gesamtpreis entsprechend der gewählten Artikelanzahl. Bei den Reifen erfährt der Kunden zudem, wie hoch sich die Stückkosten und Gesamtkosten pro Montage/Wuchten belaufen. Einen besonderen Service bietet die Plattform bei Felgenbestellungen an. Ist der Kunde sich nicht sicher, ob die ausgewählte Felge auf sein Auto passt, kann er sich durch Anklicken eines Feldes im Warenkorb kostenlos von dem ausgewählten Händler beraten lassen.Von der neuen Warenkorbfunktion profitieren nicht nur die Reifensuchenden, sondern auch die mehr als 6.200 teilnehmenden Händler der Plattform. Durch den Warenkorb hat sich der Umsatz pro Bestellung für die Händler schon in den ersten Tagen nach dem Start deutlich erhöht. Gleichzeitig konnten die Händler bei ihrem Verwaltungsaufwand entlastet werden, da die Kunden gerade bei Mischbereifungen und Kompletträdern nicht mehr einzeln bestellen müssen.Bei Reifen-vor-Ort ebenfalls neu hinzugekommen ist, dass die Kunden die Plattform jetzt auf der externen Bewertungs-Community Trustpilot neutral bewerten können.Ziel der Plattform ist es, Kundenbewertungen auf ihrem Trustpilot-Profil zu sammeln, um insbesondere bei Neukunden Vertrauen aufzubauen, Unsicherheiten zu beseitigen und dadurch den Umsatz bei den teilnehmenden Händlern zu steigern. Die Bewertungen möchte Reifen-vor-Ort auch nutzen, um etwas über Bedürfnisse und Wünsche der Kunden an die Plattform zu erfahren, Optimierungspotentiale zu erkennen und diese schließlich auch umzusetzen.



Bildinformation: Warenkorb bei Reifen-vor-Ort