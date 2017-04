Institute of Microtraining® behauptet führende Position mit neuer Lerntechnologie

(fair-NEWS)

INNSBRUCK – 19. April 2017 – Das Institute of Microtraining® erweitert das Angebot mit innovativer Lern-App. Ein umfangreiches Spektrum an Funktionen für nachhaltiges mobiles Lernen ergänzt ab sofort den Leistungsumfang der wissenschaftlich fundierten Micro-Methode®.Durch das Zusammenspiel von digitalen Lernkarten, die auf dem bewährten Leitner-Algorithmus basieren, Gamification-Elementen und Möglichkeiten der Interaktion wie Chat und Push-Benachrichtigungen, eröffnet Microtraining® Lernenden ab sofort unglaubliche Möglichkeiten. Mit umfassendem Reporting des Lernfortschritts, das Auswertungen für alle einzelnen Teilnehmer in Echtzeit bereitstellt, bietet die Microtraining® App für HR einen einfachen und effektiven Weg, betriebliche Lernprozesse zu verwalten. „Die Microtraining® App bietet neue Möglichkeiten, betriebliche Weiterbildung zeit- und ortsunabhängig zu gestalten. Sie dient nicht nur als Plattform für Inhalte unserer Content-Bibliothek und/oder unternehmensinterne Inhalte, sondern automatisiert die Evaluierung von Inhouse-Trainings, während gleichzeitig Motivation und Beteiligung durch leistungsstarke Features wie Gamification erhöht werden“, sagt Mag. Dieter Duftner, Gründer und Geschäftsführer des Institute of Microtraining®.Intelligenter WissensspeicherMicrotraining® kann mit jeglichen Trainingsinhalten aufbereitet werden und ist durch das Zusammenspiel von Inhouse-Trainings und mobiler Lernphase im Stande, eine nachhaltige Wissenssicherung zu ermöglichen. Die App nutzt fortschrittliche Gamification-Ansätze, um die Teilnehmer, Trainer und HR-Verantwortlichen innerhalb der App zu verbinden. Microtraining® schafft damit eine Lernumgebung, die persönlich und interaktiv für den Nutzer ist.Mit spielerischen Anwendungen wie dem Duell-Modus oder Möglichkeiten der Interaktion im Chat bringt Microtraining® die Teilnehmer dazu, untereinander zu kommunizieren und gemeinsam zu lernen. Die Lernkarten beinhalten leistungsstarke Medieninhalte wie Bilder, Videos oder Podcasts. Zusätzliche Trainingsinhalte wie Flipcharts oder Präsentationen der Trainer können problemlos als Ergänzung in die App eingestellt werden.Wissensmanagement 4.0„Mit Microtraining® ist der Zugang zu benötigten Trainingsinhalten einfacher und schneller denn je“, sagt Dr. Arnd Halbach, Group CEO vom Institute of Microtraining®. „Der Lernfortschritt wird automatisch aktualisiert und ist auf einen Blick direkt in der App zu sehen. Microtraining® bietet eine einfache und nachhaltige Möglichkeit betriebliche Lernprozesse von verschiedenen Orten aus zu gestalten, zu verwalten und zu steuern. Trainingsinhalte können individuell angelegt und gruppiert werden, sodass sie mittels eines einzigen Klicks für Teilnehmer zugänglich gemacht werden können.“Das Backend hilft HR bei der einfachen Administration der betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen, indem Statistiken wie Anzahl der Lernschritte, tägliche Aktivitäten der Teilnehmer und richtige sowie falsche Antworten ausgewertet werden können. Außerdem können sie Microtraining® dazu verwenden, um Trainings insgesamt zu verwalten, Trainer zu kontaktieren oder die Trainingsinhalte innerhalb der App zu erweitern.Verfügbarkeit:Die Microtraining® App ist im Apple Store ( https://itunes.apple.com/at/app/microtraining-digitales-lernen/id1217437005?l=de&ls=1&mt=8 ) und Google Play Store ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microtraining ) verfügbar und kann beim Institute of Microtraining® im Rahmen der Mobile+, Training + und Enterprise Lösung für organisationale Lernprozesse implementiert werden. Weitere Informationen unter www.micro-training.de