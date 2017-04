(fair-NEWS) Es klaut also nicht einfach den Namen eines bekannten Animes und hat dann lausige Inhalte. Denn in diesem Spiel findet man viele bekannte Facetten des Animes wie die Ninjas, die Schauplätze und die Fähigkeiten. Wenn ein Anime-Spiel das Original nicht wertschätzt, hat es auch keinen Sinn, es zu spielen.



Später hat Orochimaru dieses Jutsu weiter verbessert und Kabuto Yakushi hat es zur Perfektion gebracht. Doch es gibt trotzdem mehrere Wege, dieses Jutsu aufzulösen.



Natürlich gibt es noch andere Methoden, das Jutsu aufzulösen. Man kann beispielsweise den Körper des Wiederbelebten versiegeln, was ihn aber nur davon abhalten kann, sich zu bewegen. Wenn man die Seele des Wiederbelebten versiegelt, kann diese nicht mehr zur Wiederbelebung verwendet werden. Man kann auch den Körper des Wiederbelebten komplett vernichten. Sicher gibt es noch andere Möglichkeiten.



Wenn man die Fingerzeichen für die Wiedergeburt aus schmutziger Erde kennt, kann man wieder Herr seiner selbst werden und wird von niemandem mehr kontrolliert. Beispielsweise hat sich Madara Uchiha mit „Wiedergeburt aus schmutziger Erde - Lösen“ befreit. Damit hat er nicht nur den fünften Ho-Kage beeindruckt, sondern ich selbst war vor dem Bildschirm regelrecht erschrocken.



Die Wiedergeburt aus schmutziger Erde lässt einen ja wiederauferstehen. Danach wird man erst von dem Anwender unter Kontrolle gebracht. Man muss also nur diese Kontrolle wieder zurückgewinnen, wie es zum Beispiel Madara Uchiha mit seinem Kotoamatsukami gemacht hat, um so der Kontrolle Kabutos zu entrinnen.