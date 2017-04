Führungskräfte- & Unternehmer-Coaching in Hamburg

(fair-NEWS)

In der modernen Arbeitswelt stehen Führungskräfte und Unternehmer häufig vor Herausforderungen, mit denen sie noch wenig Erfahrung haben; außerdem müssen sie immer wieder Entscheidungen treffen, die ihnen schwer fallen - zum Beispiel, weil hierbei viele Faktoren zu beachten sind. Auf das Unterstützen von Führungskräften und Unternehmern in solchen Situationen ist der Hamburger Business-Coach <a href="www.dierk-rommel.de/business-coaching-coach-hamburg/fuehrungskraefte-unternehmer-coaching-hamburg/">Dierk Rommel</a> spezialisiert. Er vermittelt in seinen Coachings den Entscheidern in Unternehmen die Kompetenzen und die nötige Klarheit, die sie zum Wahrnehmen ihrer Aufgaben im Betriebsalltag brauchen.Bei der Arbeit von Dierk Rommel, der vor seiner Tätigkeit als Berater und Coach unter anderem Führungskraft und Marketing Consultant in mehreren Unternehmen war, lassen sich drei inhaltliche Zielsetzungen unterscheiden.Erstens: Ausbau der Führungskompetenz - zum Beispiel nach der Übernahme der ersten oder einer neuen Führungsposition. Denn je weiter eine Führungskraft in der Unternehmenshierarchie nach oben steigt, umso stärker rücken die fachlichen Kompetenzen in den Hintergrund. Stattdessen gilt es das Fachwissen der Mitarbeiter aktiv zu nutzen und ihre Zusammenarbeit zu koordinieren. Dieser Rollenwechsel bereitet vielen jungen Führungskräften Schwierigkeiten, weshalb sie Rommel kontaktieren. Hinzu kommt: Sie erhalten selten ein ehrliches Feedback über ihr Verhalten. Deshalb können sie dessen Wirkung nur schwer einschätzen.Der zweite inhaltliche Schwerpunkt der Coachings von Rommel für Führungskräfte und Unternehmer ist der Themenkomplex "Entscheidungsfindung und Konfliktklärung". Denn im Betriebsalltag sind Interessengegensätze und Zielkonflikte unvermeidbar. Sei es beim Führen von Mitarbeitern oder wenn Unternehmer beispielweise vor der Frage stehen: Sollen wir expandieren? Oder: Soll ich meinen Nachwuchs in die Unternehmensführung aufnehmen? Dann erarbeitet Rommel mit den Führungskräften beziehungsweise Unternehmern tragfähige Lösungen, welche die berechtigten Interessen der Beteiligten angemessen berücksichtigen.Der dritte Arbeitsschwerpunkt des Führungskräfte- und Unternehmercoaches Rommel ist die prozesshafte Begleitung von Entscheidungsträgern in Unternehmen beim Bewältigen komplexer Management- und Führungssituationen - beispielsweise im Rahmen von Umstrukturierungen oder wenn ein Unternehmen Mitarbeiter entlassen muss. Dann analysiert der Business-Coach mit den Coachingteilnehmern die Herausforderungen, die sich ihnen gerade stellen; außerdem ermittelt und bewertet er mit ihnen ihre Verhaltensoptionen, so dass sie wieder entscheidungs- und handlungsfähig sind.Nähere Infos über die Führungskräfte- und Unternehmer-Coachings sowie die weiteren Leistungen von Dierk Rommel finden Interessierte auf der Webseite www.dierk-rommel.de . Sie können den Karrierecoach und -berater auch direkt kontaktieren (Tel.: 040/75 36 20 25, Email: dr@dierk-rommel.de ).



