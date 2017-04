Neue Anfängerkurse in der Sportschule Fichtner

(fair-NEWS)

Neue Anfängerkurse in der Sportschule FichtnerDas Frühjahr kommt - Zeit für neue Ziele und Veränderungen. Das ist der perfekte Zeitpunkt um sich neuen Herausforderungen zu stellen.Zu diesem Anlass bietet die Taekwondo Schule Fichtner im Sport- und Fitnesspark in Miesbach sowie in der Fraunhoferstraße 1 in Holzkirchen / Valley wieder neue Anfängerkurse an. Hier lernen die Kinder im Taekwondo-Unterricht wichtige Lebenskompetenzen wie Respekt, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und Disziplin.Jeden Monat wird ein spezielles Thema wie zum Beispiel gesunde Ernährung, Hilfsbereitschaft, Mobbing etc. behandelt. Dies alles, verbunden mit der Freude an Bewegung und Sport, wird den Kindern in unserem Taekwondounterricht von eigens hierfür geschulten Trainern vermittelt.Die Kinder sind entsprechend ihres Alters in zwei unterschiedliche Gruppen unterteilt. Für Kinder von 4 bis 6 Jahren gibt es eine eigene Vorschulkindergruppe in der die Kinder spielerisch lernen, auf einem Bein zu stehen, zu balancieren, die Arme und Beine zu koordinieren und viele weiteren Dinge. Kinder ab 7 Jahren werden optimal auf die Bewältigung von Konflikten vorbereitet und lernen,wie man kritische Situationen gewaltfrei lösen kann.Sollte es wirklich einmal zu Handgreiflichkeiten kommen, wissen die Taekwondo Kinder sich zur Wehr setzen und den Angreifer in seine Schranken zu weisen ohne zu verletzen.Die Sportschule Fichtner steht für die Werte, die in unsere Gesellschaft unverzichtbar sind, Disziplin, Anstand und Respekt. Jedes Kind und auch die Erwachsenen lernen diese Werte als Grundgerüst für das Taekwondo.Aber nicht nur im Sport sind diese Werte unverzichtbar, sondern auch in unserem Alltag.Genau deshalb hat es sich die Sportschule Fichtner zur Aufgabe gemacht, diese Werte an jeden Schüler weiterzugeben.Falls auch Sie jetzt Lust auf Taekwondo bekommen haben, vereinbaren Sie gerne eine Probestunde für Ihr Kind.Weitere Infos finden sie auf der Internetseite unter: www.taekwondo-schule-fichtner.de Agentur:Die Sportschule Fichtner ist ein professioneller Anbieter für Kampfkunst Taekwondo, Jiu-Jitsu und Selbstverteidigung!Momentan bieten wir Kurse an folgenden Standorten an: Holzkirchen-Valley, Penzberg, Miesbach, Schliersee und Tegernsee.40 Jahre Erfahrung im Bereich Kampfkunst und professionelle Unterrichteskonzepte machen uns zum Markführer im Bayerischen Oberland.Kernkompetenzen in diesen Bereich sind:- Kampfkunstunterricht für Kinder- Vermittlung von Lebenskompetenzen Kinder- Professioneller Unterricht für Erwachsene- Selbstverteidigung für Frauen- Kurse für Firmen und Führungskräfte- Organisation von Kampfkunstevents und Camps- Selbstverteidigung für Sicherheitskräfte- Personaltraining / Selbstverteidigung, Poomsae, Prüfungsvorbereitung, Wettkampf- Instruktorausbildungen im Bereich Taekwondo- Seminare für Verbände und Organisationen



Bildinformation: Kampfkunst ist mehr als Teten uns Schlagen