BE A HERO – DIE NEUE HERO FLEX WORKWEARKOLLEKTION VON WEITBLICK®

Extreme Bewegungsfreiheit, unverwechselbare Optik,beste Praxistauglichkeit – mit der Entwicklung seinerneuesten, innovativen Kollektion hat das traditionsreicheUnternehmen WEITBLICK | Gottfried SchmidtWorkwear in eine ganz neue Liga katapultiert.Die brandneue Workwear-Kollektion HERO FLEX lehntsich ganz bewusst an hochwertige Outdoor-Bekleidungan – und setzt damit nicht nur in Punkto Design neueMaßstäbe, sondern gibt gleichzeitig auch dem Tragekomfortund Wohlfühlfaktor der Kleidung eine vollkommenneue Bedeutung.So kommen bei der HERO FLEX Kollektion beispielsweisespezielle Dehnungszonen aus robustem Strickmaterialzum Einsatz. Ein Material-Mix, der exklusiv undausschließlich bei WEITBLICK erhältlich ist und nicht nureine einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglicht, sonderngleichzeitig auch eine unverwechselbare, futuristischeOptik mit sich bringt. Die enorm hohe Flexibilitätder Kollektion lässt Mensch und Kleidung nahezu miteinanderverschmelzen – und sorgt so für beste Dynamikbei täglichen Bewegungsabläufen. Die verwendetenMaterialien und deren Kombination geben ein perfektesTragegefühl und vermitteln Selbstvertrauen. Das schaffteine bisher nie da gewesene Form der Interpretation vonWorkwear.FUNKTION TRIFFT EMOTIONDie innovative Konzeption der HERO FLEX-Kollektionbringt außerordentliche Funktionalitätsmerkmale mit:Durch scheuerfestes Polyamid verstärkte Taschen sowieverdeckte Reißverschlüsse, geschwärzte Edelstahlknöpfeund robuste Steppnähte. Die gesamte Kollektion – wiealle Produkte der WEITBLICK | Gottfried Schmidt – ist zudemfür die industrielle Wäsche geeignet. HERO FLEXist eine Premiumkollektion – überzeugt dabei aber miteinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Robustes,sehr pflegeleichtes Workwear-Mischgewebe imMelange-Look gewährleistet höchsten Tragekomfort.Feinfühlig abgestimmt auf das futuristische, unverwechselbareDesign sind zudem auch die neu interpretiertenFarbwelten der HERO FLEX-Kollektion: zurückhaltende,matte Farben in edlen Nuancen unterstützen die Idee,Workwear eine neue Wertigkeit zu geben und die individuellePersönlichkeit zu unterstreichen.Mit HERO FLEX hat WEITBLICK I Gottfried Schmidt OHGeine Premium-Kollektion konzipiert, die vor allem fürkleine und mittelständische Handwerksbetriebe, Industrieunternehmenund Textildienstleister geeignet ist,die einen besonderen Anspruch an Langlebigkeit undhohe Strapazierfähigkeit stellt, dabei aber nicht auf eineinnovative Optik verzichten möchte. Für höchste Qualitätsansprüche,gepaart mit leichter Pflegbarkeit undoptimaler Funktionalität sind die textilen Produkte desHerstellers – der übrigens ausschließlich in Europa liegendeProduktionsbetriebe betreibt - bei gewerblichenEndkunden und Dienstleistern des Textilservices langebekannt. Mit der Dachmarke WEITBLICK richtet sichGottfried Schmidt nun zudem an den Endverbraucher.Die neue HERO FLEX Kollektion ist ab März 2017 verfügbarund sowohl über den Online-Shop als auch imDirektverkauf erhältlich.



Bildinformation: BE A HERO – DIE NEUE HERO FLEX WORKWEARKOLLEKTION VON WEITBLICK®