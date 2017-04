NTT Com bindet Multi-Cloud Connect an Oracle Cloud an

Pressemitteilung von NTT Europe

Dienst ab sofort weltweit verfügbar:

Frankfurt, 19. April 2017 – Die NTT Communications Corporation (NTT Com), ein Geschäftsbereich der NTT-Gruppe (TYO:9432) für Daten-, Cloud- und internationale Kommunikation, hat seinen Multi-Cloud-Connect-Dienst mit der Oracle Cloud verbunden. Multinationale Kunden profitieren so von besserer Performance sowie Kosten- und Innovationsvorteilen in der Cloud. Die Unternehmen verstehen zwar den Mehrwert der Cloud, sehen sich jedoch auch mit Latenzproblemen, Paketverlusten und Sicherheitsbedrohungen konfrontiert. Denn die Verbindungsqualität von Cloud-Diensten ist noch immer stark vom öffentlichen Internet abhängig. Mit Multi-Cloud Connect können Nutzer der Oracle Cloud über NTT Coms sicheres, zuverlässiges und hochperformantes MPLS-Netzwerk auf ihre geschäftskritischen Anwendungen zugreifen.



Multi-Cloud Connect lässt sich über die ‚Oracle Network Cloud Services – FastConnect’ direkt mit der Oracle Cloud-Plattform verknüpfen. Dies ermöglicht eine private (nicht öffentliche) Verbindung mit dem gesamten Oracle-Portfolio und Funktionen wie Platform-as-a-Service (PaaS) sowie Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Dies umfasst auch Middleware wie „Oracle Database Cloud Service" und “Oracle Java Cloud Service" sowie Integrations- und Business-Analytics-Funktionen. Darüber hinaus wollen NTT Com und Oracle die Oracle Cloud, lokal gehostete Oracle Software sowie die „Oracle Cloud at Customer“, sprich die im kundeneigenen Rechenzentrum genutzte Cloud, im Rahmen eines globalen Netzwerks hybrid bereitstellen.



Highlights von Multi-Cloud Connect

• Sicherheit und Performance

Multi-Cloud Connect lässt sich derzeit mit der Oracle Cloud sowie Cloud-Diensten weiterer Drittanbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Office 365, Dynamics CRM Online sowie NTT Coms Private-Cloud-Dienst verbinden. Die Anbindung erfolgt nicht über das Internet, sondern über ein privates Layer 3-Netzwerk, das für erhöhte Sicherheit sorgt.

• Multi-Cloud-Lösung

Multi-Cloud Connect bietet Unternehmen eine hybride Cloud-Umgebung. Sie erleichtert es ihnen, die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen zu erfüllen – so beispielsweise einen Mix aus Public und Private Cloud oder aus lokal gehaltener Private Cloud (Enterprise Cloud) und/oder der Public Cloud.

• Globale Reichweite

Multi-Cloud Connect ist direkt mit Public Clouds vernetzt, die in den wichtigsten Märkten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum gehostet werden.



