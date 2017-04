Das Trauern ist ein Lernprozess

(fair-NEWS)

Ist Trauern erlernbar? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Es kann jedoch festgestellt werden, dass Trauern bereits im Kindesalter erlernt wird. Wer als Kind jedoch die Erfahrung gemacht hat, dass Sterben uns Tod nichts für Kinder ist, wird auch als Erwachsener mit diesen Themen nichts anfangen können. Diese Menschen verdrängen solche Themen und sind als Erwachsene kaum in der Lage ein gesundes Trauern zuzulassen.Als Kind das Trauern erlernenWer als Kind mit den Themen Sterben, Tod und Trauer nicht konfrontiert wurde, kann auch als Erwachsener kaum mit dieser Thematik umgehen. Viele Trauerbegleitungen bringen diesen Mangel in Einzelgesprächen zum Vorschein. Wenn in der Familie ein Mensch stirbt, müssen Kinder in den Trauerprozess mit einbezogen werden. Denn nur wer als Kind gelernt hat mit Trauer umzugehen, kann auch als Erwachsener das Sterben, den Tod und die anschließende Trauer akzeptieren. Kinder stehen den Themen Sterben und Tod viel gelassener gegenüber als viele Erwachsene glauben.Die kognitive Trauerbegleitung löst BlockadenDie Trauerhilfe Ruhrgebiet wendet in den Einzelgesprächen die kognitive Trauerbegleitung an. Vorhandene Denkmuster, die im Kindesalter erworben wurden, werden aufgedeckt und entsprechend bearbeitet. Das menschliche Verhalten ist erlernt, es kann aber auch wieder verlernt und wieder neu erlernt werden. Und eine mobile Trauerbegleitung ist nahezu prädestiniert, um entsprechende Blockaden aufzulösen.



Bildinformation: Harald Adam