Buchbinder Auktion: Marken von über 20 Herstellern, auch aus dem Luxusbereich, vertreten

Was:Große Buchbinder Auktion mit Fahrzeugen von über 20 unterschiedlichen HerstellernWann:26. bis 28. April 2017Wo:Im Gewerbepark Am Plattenberg 1, 92431 Neunburg vorm Wald+++ Über 1.000 Fahrzeuge von mehr als 20 Herstellern +++Die Natur macht es vor, Artenvielfalt ist Trumpf! Das haben auch die Gebrauchtwagenspezialisten von Buchbinder Sale erkannt und bieten, als einer der größten Vermarkter im Gebrauchtfahrzeughandel in Europa, bei der kommenden Auktion eine Vielfalt an Herstellern und Marken die Ihresgleichen sucht. Vom 26. bis 28. April werden in Neunburg vorm Wald bei der neuen Autoauktion wieder über 1.000 Gebrauchtfahrzeuge von über 20 Herstellern für Wiederverkäufer angeboten. Darunter PKW, Nutzfahrzeuge, Unfallfahrzeuge, Abschleppfahrzeuge, exklusive Luxusfahrzeuge und sogar Anhänger. Eine größere Vielfalt dürfte bei einer Autoauktion schwer zu finden sein. Die Fahrzeuge werden zu attraktiven Preisen, garantiert ohne Vorbehalt, ohne Aufgeld und teilweise ohne Mindestpreis versteigert.Verkaufsprogramm:Mittwoch, 26.04.2017, ab 17:00 Uhr:Junge Gebrauchte und exklusive LuxusfahrzeugeDonnerstag, 27.04.2017, ab 10:00 Uhr:Gebrauchtfahrzeuge, teilweise leicht beschädigte Fahrzeuge, LangläuferFreitag, 28.04.2017, ab 10:00 Uhr:Unfallfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Abschleppfahrzeuge und Anhängerab ca. 15:30 Uhr:STILL FOR SALE (Startpreis EUR 1,-)Herstellerübersicht (alphabetisch) der Fahrzeuge, die versteigert werden:Alfa RomeoAudiBMWDaciaFiatFordIvecoJaguarKiaLincolnMANMaseratiMercedes-BenzMiniNissanOpelPorscheRenaultRolls RoyceSkodaSuzukiToyotaVW+++ Attraktives kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm +++Neben der großen Markenvielfalt bestechen die Buchbinder Auktionen auch immer durch ein attraktives Rahmenprogramm. Die Autoauktion steht dieses Mal unter dem Motto "Be our King", denn der King Elvis Presley war tatsächlich 1958 Kunde bei Buchbinder, als er in Deutschland stationiert war. Deshalb lässt der Gebrauchtwagenspezialist den Kultentertainer wieder auferstehen und für musikalische Unterhaltung sorgen. Zudem erwartet die Besucher eine Boogie Woogie Tanzgruppe, Gewinnspiele und viele weitere Überraschungen. Für das leibliche Wohl sorgt ein All you can eat American Buffet mit Steaks und Spareribs, ein Hähnchengrill und ein Candy-Stand.+++ Auktionsteilnahme auch online möglich +++Händler, die nicht die Möglichkeit haben, zur Buchbinder Auktion persönlich anzureisen, können für die Fahrzeuge Ihrer Wahl selbstverständlich auch online mitbieten. Dafür ist lediglich die vorherige Registrierung auf der Handelsplattform www.buchbinder-auktion.de notwendig. Für Kunden, die bereits auf www.buchbinder-sale.de angemeldet sind, gelten dort automatisch dieselben Login-Daten.Weitere Informationen:www.auto-auktion.dewww.buchbinder-sale.dewww.buchbinder-auktion.dewww.pr4you.deVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten416 Wörter, 3.189 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:www.pr4you.de/pressefaecher/buchbinder



Bildinformation: Buchbinder Auktion