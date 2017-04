Wellnessurlaub im 4-Sterne-Wellnesshotel Woinski Spa - Wellness, Erholung und Kulinarik

(fair-NEWS)

Idyllisches 4-Sterne-Wellnesshotel Woinski Spa am Lübbens-SeeDas nur knapp 70 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt/ Oder) entfernt liegende Vier-Sterne-Hotel Woinski Spa bietet wellnessorientierten und naturverbundenen Urlaubern charmante und komfortable Unterkunft, sowie Ruhe und Erholung inmitten der grünen Landschaft der Lebuser Seenplatte. Das Wellness- und Designhotel liegt idyllisch in absolut ruhiger Lage direkt am Lübbens-See in Lubniewice im Lebuser Land. Die reizvolle Kleinstadt Lubniewice liegt zwischen dem Lübbens- und Kranichsee, abseits der Fernstraßen. Der größere See ist der Lübbens-See (polnisch Lubiaz) mit einer Fläche von 240 Hektar. Um ihn herum erstreckt sich die schönste Landschaft der Lebuser Seenplatte mit herrlichen Seen mit reinem Wasser, zahlreichen Halbinseln, Inseln, kleinen Buchten und weitläufigen, erfrischenden Kiefernwäldern und Mischwäldern.Erholsam schlafen im Hotel Woinski SpaDas Wellnesshotel Woinski Spa beherbergt 56 hervorragend ausgestattete Gästezimmer. Modernes Design, stilvolle Inneneinrichtung, fröhliche Farben und stimmungsvolle Beleuchtung verleihen jedem Zimmer einen besonderen Charme und versprühen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Die zeitgemäße Ausstattung mit elegantem Bad, Klimaanlage, WLAN und Flachbildfernseher mit SAT-TV sorgt für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt.Kulinarik im Hotel Woinski SpaKulinarische Gaumenfreuden erwarten Hotelgäste im vornehmen Restaurant mit Aussichtsterrasse mit einem herrlichen Ausblick über den See. Feinschmecker werden hier ihre wahre Freude haben. Der Küchenchef ist tagtäglich bestrebt Gäste mit auserlesenen Speisen auf allerhöchstem Niveau zu verwöhnen. Neben typisch polnischen Gerichten mit internationalen modernen Einflüssen werden auch mediterrane Gerichte der italienischen und französischen Küche angeboten.Entspannung pur im Hotel Woinski SpaWellness und Erholung wird im Hotel Woinski Spa großgeschrieben. Die stimmungsvolle Wellnessabteilung bietet traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit hochwertigen Produkten sowie vielfältige Massagen-Arten von klassischen Massagen, über Ayurveda-Massagen bis hin zu Fernost-Massagen. Die schöne Spa-Anlage mit Hallenbad, Saunalandschaft und Salzgrotte ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Wellnessangebote im Hotel Woinski Spa traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.dePerfekt abgestimmte und vielfältige Wellnessangebote bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines der vielen Wellnessangebote im Überblick:• Arrangement: Wohlfühlzeit am See• Termine: Arrangement gültig bis 20.12.2017• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preis: 262,50 € pro Person und Arrangement• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen im Doppelzimmer2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom Feinschmeckerbuffet3. Nutzung des Spa-Bereichs mit Schwimmbad, 2 Jacuzzis, Saunalandschaft, Salzgrotte4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloser Verleih von Nordic-Walking-Stöcken6. Inkl. WLAN, Parkplatz7. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Körperpeeling, für sichtbare Hautverfeinerung2) 1 x Aroma-Ganzkörpermassage3) 1 x ayurvedische Gesichts- und Kopfmassage MUKABHYANGAWeiterführender Link zu den Wellnessangeboten im Hotel Woinski und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,18,hotel-woinski-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de