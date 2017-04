Flexibel am Urlaubsort: Wie Pauschalurlauber im Hotel bequem an ihren Mietwagen kommen

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Köln, 19. April 2017



Wer eine Pauschalreise inklusive Hoteltransfer bucht und gleichzeitig vor Ort flexibel sein möchte, hat mehrere Möglichkeiten, sich einen Mietwagen zu sichern. Ob Hotelzustellung, Mietwagen direkt ab Flughafen oder Shuttle-Bus zum nächsten Autovermieter – es gibt hier nicht die eine optimale Lösung für alle Bedürfnisse. Das Vergleichsportal billiger-mietwagen.de hat deshalb zusammengestellt, welche Vorteile die einzelnen Optionen bieten und was Urlauber dabei beachten sollten.



An Pauschalreisen schätzen Urlauber vor allem eins: sich um möglichst wenig selbst kümmern zu müssen. Gleichzeitig möchten viele vor Ort flexibel sein und die Urlaubsregion individuell mit dem Mietwagen erkunden. Am bequemsten ist hier die Hotelzustellung, bei der Urlauber den Mietwagen direkt am Hotel übernehmen können. Ähnlich komfortabel ist die Hotelabholung, bei der die Kunden mit einem Shuttle-Service vom Hotel zur nächstgelegenen Anmietstation gebracht werden. Beide Optionen sind jedoch nur bei bestimmten Veranstaltern bzw. örtlichen Vermietern verfügbar. Je nach Region und Reiseland können die Kosten hierfür ganz unterschiedlich ausfallen. „Wir raten unseren Kunden, die Preise für die Hotelzustellung bzw. -abholung vorab anzufragen. Außerdem empfehlen wir aufgrund der Bearbeitungszeit, mindestens fünf Werktage vorher zu buchen“, sagt Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de.



Wegen der ggf. anfallenden Zusatzkosten für die genannten Optionen ist eine Anmietung ab und bis Flughafen oft die bessere Wahl. „Hier gibt es wesentlich mehr Angebote, die im besten Fall auch noch günstiger sind“, so Frieder Bechtel. Günstigere Preise seien auch dann wahrscheinlich, wenn der Mietwagen über die gesamte Reisedauer gebucht wird. Ein weiterer Vorteil der Anmietung ab Flughafen ist die größere Flexibilität bei der An- und Abreise. So müssen Urlauber nicht auf den Bustransfer warten und möglicherweise sämtliche Hotels von Mitreisenden abklappern.



Auf dem griechischen Festland sind Hotelzustellungen hauptsächlich in der Region um Thessaloniki sowie einigen wenigen touristischen Ballungszentren bzw. Inseln verfügbar. In Spanien ist die Hotelzustellung nur auf den Balearen und den Kanaren gut möglich. Auf dem spanischen Festland sowie in Italien, Portugal und Kroatien hingegen gestalten sich Hotelzustellungen grundsätzlich schwierig und werden teilweise nur zu sehr teuren Konditionen ab 50 Euro pro Strecke angeboten. Bestätigt werden Hotelzustellungen hier in der Regel dann, wenn die Anmietstation maximal 20 km vom Hotel entfernt liegt.



Wie die Preisunterschiede zwischen einem Mietwagen mit Hotelzustellung und einem Mietwagen ab / bis Flughafen an beliebten Urlaubsorten aussehen, zeigt die nachfolgende Übersicht.



Griechenland



Flughafen: Thessaloniki (Festland)

Urlaubsort: Chalkidiki

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 275 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 271 EUR



Flughafen: Heraklion (Kreta)

Urlaubsort: Chersonissos

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 333 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 262 EUR



Flughafen: Rhodos

Urlaubsort: Faliraki

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 260 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 271 EUR



Flughafen: Rhodos

Urlaubsort: Lindos

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 308 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 271 EUR



Balearen (Spanien)



Flughafen: Palma de Mallorca

Urlaubsort: Alcudia

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 285 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 278 EUR



Flughafen: Palma de Mallorca

Urlaubsort: Cala Millor

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 285 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 278 EUR



Flughafen: Ibiza

Urlaubsort: Santa Eularia

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 510 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 324 EUR



Kanaren (Spanien)



Flughafen: Fuerteventura

Urlaubsort: Costa Calma

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 218 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 129 EUR



Flughafen: Gran Canaria

Urlaubsort: Maspalomas

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 172 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 171 EUR



Flughafen: Teneriffa

Urlaubsort: Playa las Americas

Mietwagen inkl. Zustellkosten (5 Miettage): 172 EUR

Mietwagen ab/bis Flughafen (7 Miettage): 163 EUR



Die Mietwagenpreise für den Reisezeitraum 05. bis 12. August 2017 (ab/bis Flughafen direkt am Terminal) und 07. bis 12. August 2017 (inkl. Hotelzustellung bzw. Hotelabholung) beziehen sich auf die kleinste Mietwagen-Kategorie mit umfassender Versicherungsleistung und vorteilhafter Tankregelung (voll/voll). Es handelt sich jeweils um tagesaktuelle Preise, die sich dementsprechend jederzeit ändern können.



