Glamox i90-P: Robuste LED Industrie-Leuchte

Hildesheim, April 2017 – Die neue Glamox i90-P ist eine robuste LED-Leuchte für die Montage in Bereichen mit hohen Decken. Die Industrieleuchte zeichnet sich durch ihr einzigartiges Design, einer hohen Lichtausbeute und Verwendung hochwertiger Materialien aus. Das Leuchtengehäuse besteht aus schwarzem Epoxy- und Polyesterpulver beschichtetem, säurefestem Stahl sowie Aluminium-Druckguss. Die Kühlrippen sind aus schwarz eloxiertem und stranggepresstem Aluminium gefertigt. Für eine effektive Lichtverteilung ist ein Reflektor aus eloxiertem Aluminium installiert. Die Frontabdeckung mit extra hoher Lichtdurchlässigkeit ist je nach Ausführung mit gehärtetem Glas oder mit einer Abdeckung aus schlagfestem, klaren Acryl ausgerüstet. Die Glamox i90-P wurde speziell für wechselnde und hohe Umgebungstemperaturen entwickelt. Die neue Industrieleuchte ist daher prädestiniert für die Beleuchtung von großen Freiflächen, Regalgassen, Lagerhallen, Fabriken, Industriehallen, Flugzeughangars, Werften sowie Ausstellungsbereichen.Lichtoptimale ArbeitsbedingungenOb im Hochregallager oder der Produktionshalle, die Mitarbeiter müssen Präzisionsaufgaben oder Schwerindustrielle Aufgaben erledigen. Dies erfordert eine hochwirksame Beleuchtung, die für Sicherheit und Produktivität unerlässlich ist. Die Glamox i90-P hat eine dazu passende ausgezeichnete Lumenleistung. Die verwendeten LED-Module sind auf dem neusten Stand der Technik und bieten damit qualitativ hochwertiges Licht für unterschiedlichste Tätigkeiten und Produktionsabläufe.Hohe LichtverteilungDie Industrieleuchte Glamox i90-P verfügt über besonders hohe LED-Lumenpaket von 30.000 bis max. 60.000 Lumen. Vier Reflektoren mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln stehen zur Verfügung. Diese Variationsmöglichkeiten machen die i90-P zur ersten Wahl für die Beleuchtung in der Industrie von Hochregalen, über Freiflächen oder für unterschiedlich abgehängte Höhen.Robust und zuverlässigUm die Anforderungen für die anspruchsvollsten Industrieanwendungen zu erfüllen, ist die Glamox i90-P zertifiziert für die Schutzklasse IP65. Die Leuchte ist völlig staubdicht und geschützt gegen Niederdruck-Wasserstrahlen. Das robuste Modell ist für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis zu +60 °C konstruiert. Die zum Einsatz kommenden hochwertigen Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand.Geringer MontageaufwandDie i90-P wird von Glamox Luxo Lighting mit einer vier Meter vormontierten Zuleitung ohne Stecker geliefert. Die Industrieleuchte verfügt über mehrere Befestigungsmöglichkeiten, die in erster Linie für abgehängte Montage ausgelegt sind und kann mit einem zusätzlichen Sicherheitsseil befestigt werden. Der geringe Montageaufwand der Industrieleuchte Glamox i90-P sorgt für niedrige Installationskosten.Die Glamox i90-P ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den Modellvarianten, technischen Daten sowie Anwendungsbeispiele sind hier erhältlich:



Bildinformation: i90-P Leuchte