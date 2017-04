Ingenico Marketing Solutions integriert Cloud-Plattform von Loyalty Prime

Pressemitteilung von Ingenico Marketing Solutions GmbH

(fair-NEWS) Hamburg, 19. April 2017_ Ein Kundenbindungsprogramm auf Basis einer Cloud-Lösung bietet viele Vorteile: schneller Go Live, kein aufwändiges Set-up und immer die neuesten zukunftsorientierten Features.



Auf diese Pluspunkte setzt auch einer der führenden Loyalty-Anbieter: Ingenico Marketing Solutions integriert die innovative und prämierte SaaS-Plattform von Loyalty Prime in seine Lösungen. Damit wird erstmalig auf dem deutschen Markt die Prime Cloud in einem Full-Service-Modell für Omnichannel-Kundenbindung angeboten.



Ingenico Marketing Solutions verbindet die schlanke und effiziente SaaS-Plattform-Lösung mit modularen Loyalty-Services, unter anderem Smart Data Analytics, Marketing Services, Marketing Automation, Fulfillment-Dienstleistungen und der Bereitstellung von Kundenservice-Centern. Laufende Upgrades und die automatische Verfügbarkeit von Erweiterungen und neuen Funktionen stellen sicher, dass die Kundenbindungsprogramme immer zukunftssicher aufgestellt sind.



In der Cloud-Lösung sind umfassende Omnichannel-Module eingebunden. Neben der mobilen Kunden-App und dem Online-Kundenportal kann über das Outlet-Web-Portal auch der Verkäufer am POS direkt auf die Kundendaten zugreifen. Gamification-Elemente und Social-Media-Kanäle werden über Schnittstellen angebunden und Aktionen wie Likes oder Spiele direkt incentiviert. Punkte oder Rabatte erhält der Kunde in Echtzeit, z.B. zusammen mit einer Push Notification und neuen Kaufimpulsen.



Jochen Freese, Geschäftsführer von Ingenico Marketing Solutions über den Mehrwert für den Handel: "Wir bieten modulare Lösungen, dazu gehört auch die Integration von innovativen Systemen und Plattformen. Mit der Prime Cloud können wir sämtliche digitale Features einbinden, die Programme sind immer State of the Art. Und auch der Einbau einer Zahlungsfunktion ist problemlos möglich."



Christoph Straub, Co-Founder & Managing Director von Loyalty Prime ergänzt: "Händler müssen keine Investitionen in Hardware und Software leisten und sie profitieren von einem sehr flexiblen Programmmanagement mit einer großen Auswahl an Aktions- und Einlöseregeln."

Über Loyalty Prime

Loyalty Prime ist ein führender Anbieter von hochperformanten, Cloud-basierten Plattformen für den Betrieb von Kundenbindungsprogrammen. Seit 2014 treibt das Team von Loyalty-Experten die Entwicklung der preisgekrönten Cloud Plattformen voran, mit denen Unternehmen aus der ganzen Welt zu führenden Kundenbindungsprogrammen verholfen wird. Das internationale Loyalty Prime Team umfasst 80 Mitarbeiter in den drei Niederlassungen München (Head Office), London und Neu Delhi (Delivery Center).



Über Ingenico Marketing Solutions

Die Ingenico Marketing Solutions GmbH, Teil von Ingenico Payment Services, ist ein führender europaweiter Anbieter für Kundenbindungskonzepte und bietet Omnichannel-Loyalitätsprogramme, mit oder ohne Zahlungsfunktion, Gutscheinkarten, ROI-orientierte Marketing Services und Data Analytics.

Weitere Informationen unter: www.ingenico.de/marketing-solutions



Über Ingenico Payment Services

Ingenico Payment Services bietet eine umfassende Auswahl an sicheren Bezahl- und Marketinglösungen und verhilft Händlern so dazu, Zahlungswege zusammenzuführen, ihr Angebot an Finanzdienstleistungen zu optimieren und ihre Kunden durch Loyalty-Konzepte langfristig an sich zu binden. Egal welcher Verkaufskanal, ob am POS, online oder mobil - mit 150 internationalen und lokalen Bezahlverfahren helfen wir Händlern dabei, Zahlungen zu verarbeiten und abzusichern, Beträge einzuziehen und digitale Transaktionen gegen Betrug zu schützen. Ingenico Payment Services ist Teil der Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), dem Weltmarktführer für integrierte Payment-Lösungen über alle Zahlungskanäle hinweg.

Weitere Informationen unter: www.ingenico.de/payment-services und twitter.com/ingenico

