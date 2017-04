NOVASOL schenkt Urlaubern die Stromkosten

Pressemitteilung von NOVASOL

Ferienhäuser in Dänemark werden günstiger

(fair-NEWS) Hamburg, April 2017 - Das freut die Urlaubskasse! NOVASOL schenkt seinen Gästen in dänischen Ferienhäusern in Zukunft den Strom. Der neue Service gilt für die Hochsaison in den Monaten Juli bis August, also dann, wenn vor allem viele Familien aus Deutschland in Dänemark Urlaub machen. Rund 600 Ferienhäuser, darunter zahlreiche mit energieintensiven Saunen und Whirlpools umfasst das "Strom geschenkt"-Angebot. Zu finden sind die Häuser auf der NOVASOL-Website durch Anklicken der Menü-Auswahl "<a href="www.novasol.de/r/208?layout=list&groupstate=e-e-e-e-e-e&C=208&R=&PE=2&K=0&Q00=&SD=15-04-2017&DUR=7&Q20=Y&QE1=&Q54=&Q50=&Q55=&P=&Q120=&Q51=&Q96=&Q103=Y&C=208&ED=22-04-2017">Stromkosten inklusive</a>". Wer seine Auswahl weiter verfeinern will, kann sich zudem besonders kinderfreundliche Häuser, Anglerhäuser, Vitalhäuser oder Ferienhäuser für Hundebesitzer etc. anzeigen lassen.



Insgesamt stehen 13 spezielle Ferienhaus-Typen in Dänemark zur Wahl, etwa auch für Golf-Fans, Aktiv-Urlauber oder besonders große Reisegruppen. Wer auch immer sich für ein Gratis-Strom-Ferienhaus entscheidet, kann so nach Herzenslust Sauna oder Pool nutzen - und mit den gesparten Kronen das Taschengeld der Kinder aufbessern oder der Familie öfters mal eine Runde Hotdogs und Softeis spendieren. Eine Gästebefragung hatte gezeigt, dass viele Dänemark-Urlauber als einen ihrer Top-Wünsche angaben, die Stromkosten ihres Ferienhauses sollten im Mietpreis inbegriffen sein.



Haus-Beispiele:



Rot und romantisch

Nur 200 Meter vom Strand entfernt, in der Nähe des beliebten Fischerdörfchens Snogebk liegt dieses sympathische Familien-Ferienhaus mit großem Garten, extra Außenküche, Fußbodenheizung und WLAN. Das Vier-Sterne-Objekt auf der Insel Bornholm verfügt über einen Filetierplatz für Angel-Freunde und bietet sechs Personen bequem Platz. (<a href="www.novasol.de/p/I50723">Haus-Nr. I50723</a> ab 460 Euro/Woche; Hauptsaison ab 959 Euro/Woche)



Rustikal und hundefreundlich

Auf einem 2.200 qm großen Dünengrundstück am Nordseestrand von Hvide Sande liegt dieses klassische Ferienhaus mit Sauna. Haustierfreundlich und mit Hundestrand in der Nähe eignet sich das Zwei-Sterne-Objekt für rustikalen Urlaub mit Retro-Charme. Für bis zu sechs Personen. (<a href="www.novasol.de/p/C19319">Haus-Nr. C19319</a> ab 299 Euro/Woche; Hauptsaison ab 640 Euro/Woche)



Luxus für die ganze Familie

Sauna, Whirlpool, WLAN und Wickeltisch - dieses Fünf-Sterne-Haus bei Blavand an der Nordsee ist das perfekte Familien-Hideaway, top-modern ausgestattet, mit eigenem Bolz- und Spielplatz im Garten, Golf-Anlage in der Nähe und Naturschutzgebiet vor der Tür. Es bietet Platz für sieben Personen. (<a href="www.novasol.de/p/P32330">Haus-Nr. P32330</a> ab 520 Euro/Woche; Hauptsaison ab 1.139 Euro/Woche)

NOVASOL A/S und dansommer a/s gehören zur NOVASOL-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Virum/Dänemark hat. Mit mehr als 44.000 privaten Urlaubsdomizilen in 29 europäischen Ländern ist die NOVASOL-Gruppe Europas größter Anbieter von Ferienhäusern und -apartments. Das Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 15 europäischen Ländern sowie darüber hinaus 60 Büros europaweit. Die Zentrale der deutschen Niederlassung befindet sich in Hamburg, eine Außenstelle in Berlin. 2015 nutzten fast 2 Millionen Urlauber in Europa die Domizile der NOVASOL-Gruppe. Das Unternehmen gehört zu Wyndham Worldwide. Das Portfolio von NOVASOL und dansommer umfasst Ferienhäuser, Apartments und Stadtwohnungen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Island, Finnland, Deutschland, Holland, Belgien, Luxemburg, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Irland, Kroatien, Slowenien, Montenegro, Albanien, Griechenland, der Türkei und Zypern

«NOVASOL schenkt Urlaubern die Stromkosten»

Gotenstrasse 1120097 HamburgDeutschlandTelefon: 030 28096100Ursula OldenburgOldenburg KommunikationNeue Schönhauser Str. 610178 Berlininfo@oldenburg-kommunikation.de030 28 09 6100Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung