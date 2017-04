Das Rugard's Gourmet in Binz auf Rügen

(fair-NEWS)

Prächtig und stilvoll präsentiert sich das First Class Rugard Strandhotel direkt am weißen Sandstrand des berühmten Seebades Binz auf Deutschlands schönster Insel Rügen. Die Gastronomie der Spitzenklasse zeichnet das renommierte Haus ebenso aus wie die herausragend schöne Wellness-Oase in orientalischem Ambiente. Dabei liegen das Wohlergehen der Gäste und die Erfüllung ihrer individuellen Wünsche der Direktion des exklusiven, privat geführten Rugard Strandhotels in besonderer Weise am Herzen."Auf das Wesentliche konzentrieren"Das Hotel Restaurant Rugards"s hat sich als Gourmet Restaurant Tip in Binz etabliert, nicht nur Feinschmecker schätzen die innovative, gehobene Küche, denn Kochkunst für Genießer verspricht die gehobene Küche des Spitzenrestaurants seinen Gästen.In der 5. Etage des Hotels erwartet Sie das Rugard"s in stilvollem, erlesenem Ambiente.Genießen Sie höchste Kochkunst und perfekten Service in harmonischer Einheit vor einem unvergleichlichen Panorama - das Restaurant bietet eine fantastische Aussicht über die gesamte Binzer Bucht.Das elegante Flair im Restaurant Rugard"s verleiht auch feierlichen Anlässen aller Art einen anspruchsvollen Rahmen."Höchste Genüsse über den Dächern von Binz"FINE DINING im RUGARD'S MEER-KULINARIKBeim besten Blick über die Binzer Bucht genießen Sie hier kulinarische Köstlichkeiten.Ganz klar: Das Rugard"s versucht, die Insel Rügen mit ihrer Vielfalt auf den Teller zu zaubern.Und das gelingt dem Küchen-Team ausgezeichnet."Bis auf die kleinen unverzichtbaren Ausnahmen kommen nur ausgesuchte Waren aus nachhaltiger Fischerei und ökologischer Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zur Anwendung", verspricht Restaurantleiter Herr Bilbija.Das Team vom Rugards freut sich seine Gäste mit einem perfekten Service zu umsorgen.Kritisch beäugen sie jedes Detail im Restaurant des 4,5-Sterne-Hauses in der 5. Etage."Wir bieten höchste Küche, perfekten Service - und das mit herrlichem Meerblick über die Binzer Bucht", so das Team vom Restaurant Rugards.Amuse Bouche*****Trilogie vom FischGebeizt | Geräuchert | ConfiertoderConsomme mit PralineRind | Ochsenschwanz*****Fisch (Tagesfang)Feldgemüse | Drillinge*****Erdbeer-BasilikumSorbet | Ricotta-Terrine | SchokoladeoderKäseFrüchtebrot | Chutneys3 Gang 59,- Euro pro PersonTIPP: Mit dem Wort "MEER-Kulinarik" erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf Ihre Speisen im Rugard´s.Das freundliche Team des STRANDHOTEL RUGARD erteilt Ihnen gern weitere Informationen.Rugard Strandhotel BinzRugard´s GourmetHotel Arkona Dr. Hutter e.K.Strandpromenade 6218609 Binz / RügenTel. 038 393 56 - 0



Bildinformation: Das Team vom Rugard´s freut sich auf Sie!