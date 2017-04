(fair-NEWS)

Köln, 19.04.2017: Das <a href="https://www.marketinginstitut.biz/">Deutsche Institut für Marketing</a> präsentiert das Live-Webinar zum Thema "Net Promoter Score - Die ultimative Kennzahl für Kundenzufriedenheit?!". Am 28. April 2017 können Interessierte am Webinar teilnehmen.Die Kundenzufriedenheit ist ein essentieller Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Allerdings ist es nicht einfach zu messen, wie zufrieden die eigenen Kunden mit dem Unternehmen, dem Produkt oder der Dienstleistung sind. Der Net Promoter Score (NPS) verspricht eine schnelle und unkomplizierte Lösung. Mit nur einer einzigen Kennzahl soll er die gesamte Kundenzufriedenheit abbilden können.Der Net Promoter Score zur effizienten Messung der Kundenzufriedenheit!In diesem Webinar lernen die Teilnehmer, wie der Net Promoter Score in der Praxis ermittelt und interpretiert werden kann. Neben den Vorteilen des NPS, werden auch Grenzen und Probleme der Methode besprochen und passende Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Die Methode kann außerdem auch angewandt werden, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu messen.Alles Wissenswerte und praktische Tipps zum Net Promoter Score erfahren die Teilnehmer in unserem Webinar.Weitere InformationenAm Freitag, den 28.04.2017 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie am Live-Webinar teilnehmen. Der Fachexperte Bastian Foerster, Projektleiter der Marktforschung am Deutschen Institut für Marketing, wird das Webinar durchführen und Ihnen das Thema Net Promoter Score grundlegend aufbereiten.Mehr Details zum Webinar und weitere Informationen zum Thema "Net Promoter Score" finden Interessierte unter: <a href="https://www.marketinginstitut.biz/blog/net-promoter-score-e-learningkit/">https://www.marketinginstitut.biz/blog/net-promoter-score-e-learningkit/</a>



Bildinformation: Live-Webinar zum Thema Net Promoter Score