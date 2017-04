Ausstellungseröffnung am 23.06.2017: „Mr. Brainwash - Germany is beautiful“

(fair-NEWS)

GALERIE FLUEGEL-RONCAK, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst und Pop Art eröffnet am Freitag, den 23.06.2017 die Ausstellung „Mr. Brainwash - Germany is beautiful“ von 19:00 bis 21:00 Uhr.Die Ausstellung dauert bis 30. September 2017. Die rund 20 gezeigten Arbeiten, allesamt Mixed-Media Unikate, sind erstmals in Deutschland zu sehen.Zu sehen sind unter anderem „Kate Moss“ oder die typischen "Follow Your Dreams" Schimpansen.GALERIE FLUEGEL-RONCAK ist der offizielle und exklusive Kooperationspartner von Mr. Brainwash in Deutschland. Seine Arbeiten haben in der Vergangenheit mehrfach hohe Preise auf Auktionen erzielt.Die beiden großen Ausstellungen in London und New York zogen scharenweise Schaulustige an und waren nach wenigen Tagen ausverkauft. Im vergangenen Jahr gab es die erste große Show in Seoul/Korea.Zahlreiche Prominente gehören zu seiner treuen Sammlerschaft, unter anderem Rihanna oder Madonna. Der Künstler hinter dem Pseudonym, das oft auch mit „MBW“ abgekürzt erscheint, heißt Thierry Guetta. Er wurde 1966 in Frankreich geboren. Heute lebt und arbeitet er in Los Angeles. Bekanntheit erlangte er durch den für den Oscar nominierten Dokumentarfirm „Exit through the gift shop“. Hierin begleitete er sein Vorbild, den Street Art Künstler „Banksy“ mehrere Tage.Die Street Art oder auch Urban Art Bewegung entstand im urbanen Umfeld Londons.Ursprünglich verstand man darunter Graffiti Kunst, scheinbar flüchtig an Wände gesprüht, jedoch im Gegensatz zu den üblichen Schmierereien kunstfertig ausgeführt und stets mit einer Aussage verbunden.Zunächst nur in Insiderkreisen bekannt, wurden diese dann zu begehrten Sammelobjekten vor allem bei Prominenten aus dem Musik und Showbusiness.Das „Wall Street Journal“ berichtete im November 2013 ausführlich über die sich zunehmend verbreitende Street Art in Sammlerkreisen. Teilweise werden inzwischen Millionenpreise erzielt. Sie gilt auch als Fortsetzung der Pop Art Bewegung.GALERIE FLUEGEL-RONCAK mit Standort in Nürnberg ist fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art wie Andy Warhol, Tom Wesselmann, Keith Haring, Mr. Brainwash, BAMBI, Roy Lichtenstein, Julian Opie, James Rosenquist, Alex Katz oder Mel Ramos. Wir haben aber auch Werke von Pablo Picasso, Marc Chagall, Gerhard Richter oder Basquiat im Angebot. Im zweimonatigen Wechsel finden Ausstellungen im zentral gelegenen Geschäft in der Oberen Wörthstrasse auf drei Etagen statt. Internationale Messeteilnahmen runden das Programm ab. Zeitgenössische Künstler wie Robert Longo oder Allen Jones finden Sie selbstverständlich ebenfalls bei uns.Öffnungszeiten:Di – Fr 11:00 – 18:00 UhrSa 11:00 – 14:00 Uhrund nach Vereinbarung.



Bildinformation: Mr. Brainwash: Banksy Thrower (2017) / Galerie Fluegel-Roncak