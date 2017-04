4 Sterne Urlaub am Gitschberg in Jochtal – Hotel Sonnenberg

(fair-NEWS)

Willkommen im Meransen HotelDas Hotel Sonnenberg überzeugt ab der ersten Minute. Gastfreundlichkeit wird hier großgeschrieben. Im stilvoll gestalteten Eingangsbereich des Hotels werden die Gäste freundlich empfangen. Die Gastgeberfamilie Fischnaller und das Sonnenbergteam schaffen eine familiäre Atmosphäre, sodass die Gäste sich sofort wie zu Hause fühlen. Die Zimmer sind umfangreich ausgestattet, hell und im Stil Südtirols eingerichtet. Für Entspannung sorgt der weitläufige Wellnessbereich des Hotels.Exquisite Speisen im Gitschberg HotelNicht allein die Gastfreundschaft ist im Gitschberg Hotel stark ausgeprägt, sondern ebenso die kulinarischen Fähigkeiten. Die Gäste kommen in den Genuss von wahlweise traditioneller Südtiroler Küche oder italienischen sowie internationalen Speisen. Unter der Leitung von Hannes Oberhofer zaubert das Küchenteam aus natürlichen und frischen Produkten hervorragende Gerichte. Nicht umsonst wird das Hotel Sonnenberg auch als Gourmetpension bezeichnet.Natur und Wellness genießen im Hotel in MeransenWellness für Genießer, das bietet das Hotel Sonnenberg. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um die Gäste seit 2016 mit einem nochmals vergrößerten Spabereich zu überraschen, der nun 2000 m² umfasst. Er beinhaltet einen Indoor Panoramapool, einen beheizten Infinitypool im Freien, mehrere Ruheräume und eine Eisgrotte. Nach einem Besuch der finnischen Sauna oder der Dampfsauna können Gäste auf der Liegeterrasse entspannen und den Panoramablick auf die Dolomiten genießen. Besucher können auch das Beautyangebot des Hotels nutzen, welches verschiedene entspannende Massagen und Gesichtsbehandlungen umfasst. Selbst für Kinder gibt es speziell angepasste Wellnessangebote, sodass mit der gesamten Familie ausgespannt werden kann. Eine Vitaminbar sorgt für eine ausreichende Stärkung bevor man sich im Fitness- und Sportcenter an den zahlreichen Trainingsgeräten sportlich betätigt.Ob nun Entspannung und Bewegung, im Hotel hält auch die wunderschöne Umgebung einige Möglichkeiten zur aktiven Tagesgestaltung bereit. Direkt an der Skipiste gelegen macht das Hotel Sonnenberg einen Skibusverzichtbar. Zum Freizeitprogramm Südtirols zählen auch der Langlauf, das Schlittschuhlaufen und das Eisklettern. Im Sommer können Gäste die Natur beim Wandern, Klettern, Mountainbiken oder Paragliden erleben.Angebote und weitere Informationen sind auf der Webseite des Hotels zu finden: www.sonnenberg.it/de